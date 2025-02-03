Запор не проходит? Возможно, вы забыли о главном правиле — вот что нужно делать

Люди всех возрастов не застрахованы от запоров. Гастроэнтеролог Анастасия Тертышная перечислила в своём Telegram-канале способы борьбы с этой проблемой.
Если запоры стали регулярными, прежде всего нужно обратить внимание на питание и включить в свой рацион богатые клетчаткой продукты, к которым относятся бобовые, цельнозерновые, овощи и фрукты, особенно киви. Не будет лишним принимать псиллиум.
Кроме того, врач рекомендует не забывать о физических нагрузках, поскольку они способствуют лучшей работе кишечника, и постараться приучить себя ходить в туалет в одно и то же время, чтобы организм привык к этому и у него сформировался безусловный рефлекс на определённый час дня или вечера.
"Регулярно выделяйте время после еды для посещения туалета, используйте подставку для ног для удобства и облегчения дефекации, не подавляйте позыв на дефекацию", — советует специалист.
Также она призывает не бояться обращаться к врачу с этой проблемой, ведь в некоторых случаях необходимо пропить курс слабительных.
"Лечение запора может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. Лекарства могут назначать пожизненно, и это безопасно. Не бойтесь слабительных, бойтесь отсутствия стула", — подытожила Тертышная.
Запо́р (синонимы констипа́ция, обстипа́ция) — замедленная, затруднённая или систематически недостаточная дефекация (опорожнение кишечника, калоизвержение).
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