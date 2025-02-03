Запор не проходит? Возможно, вы забыли о главном правиле — вот что нужно делать

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди всех возрастов не застрахованы от запоров. Гастроэнтеролог Анастасия Тертышная перечислила в своём Telegram-канале способы борьбы с этой проблемой.

Фото: flickr.com by marya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Туалетная бумага

Если запоры стали регулярными, прежде всего нужно обратить внимание на питание и включить в свой рацион богатые клетчаткой продукты, к которым относятся бобовые, цельнозерновые, овощи и фрукты, особенно киви. Не будет лишним принимать псиллиум.

Кроме того, врач рекомендует не забывать о физических нагрузках, поскольку они способствуют лучшей работе кишечника, и постараться приучить себя ходить в туалет в одно и то же время, чтобы организм привык к этому и у него сформировался безусловный рефлекс на определённый час дня или вечера.

"Регулярно выделяйте время после еды для посещения туалета, используйте подставку для ног для удобства и облегчения дефекации, не подавляйте позыв на дефекацию", — советует специалист.

Также она призывает не бояться обращаться к врачу с этой проблемой, ведь в некоторых случаях необходимо пропить курс слабительных.

"Лечение запора может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. Лекарства могут назначать пожизненно, и это безопасно. Не бойтесь слабительных, бойтесь отсутствия стула", — подытожила Тертышная.

Уточнения

Запо́р (синонимы констипа́ция, обстипа́ция) — замедленная, затруднённая или систематически недостаточная дефекация (опорожнение кишечника, калоизвержение).

