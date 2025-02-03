Популярные завтраки, которые на самом деле вредят фигуре — вот что не стоит есть с утра

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты по здоровому питанию сходятся во мнении о том, что полезный завтрак — это основа бодрости и хорошего самочувствия человека в течение всего дня. Нутрициолог Ирина Юзуп рассказала в беседе с "Лентой.ру", какие продукты не стоит есть по утрам.

Фото: commons.wikimedia.org by J o, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Завтрак

Врач объяснила, что выпечка, сладости и газированные сладкие напитки — плохие варианты для завтрака, поскольку эти продукты приводят к повышенной выработке инсулина, а он снижает уровень энергии и вызывает чувство голода уже вскоре после еды, из-за чего человек устраивает себе перекусы и набирает лишние килограммы.

"Идеальным вариантом завтрака может быть каша из цельнозерновых круп, приготовленная на воде или молоке с небольшим количеством фруктов или ягод. Такой завтрак обеспечивает организм полезными углеводами, клетчаткой и микроэлементами. Добавление в кашу орехов или семян увеличивает её питательную ценность и способствует длительному чувству сытости", — сказала Юзуп.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.

