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Реаниматолог развеял популярный миф о вреде общей анестезии

1:10
Здоровье

Некоторые пациенты, которым предстоит лечь на операционный стол, боятся не столько хирургического вмешательства, сколько наркоза, поскольку существует распространённое мнение о его вреде для здоровья. Реаниматолог Михаил Немировский рассказал в Telegram-канале КГ MD Group, что общая анестезия абсолютно безвредна.

Операция
Фото: commons.wikimedia.org by Linda Bartlett, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Операция

Врач привёл в качестве доказательства тот факт, что препараты, которые используют врачи, прошли многочисленные проверки. Кроме того, они очень быстро выходят из организма. Также Немировский успокоил всех, кто боится проснуться во время операции. По словам специалиста, такие случаи происходят крайне редко, но даже если оперируемый внезапно просыпается, врачи немедленно вводят его обратно в состояние сна. Что касается возможной аллергии, врачи обязательно перед операцией обсуждают с пациентом этот момент.

"Перед анестезией мы всегда обсуждаем аллергии с пациентом, чтобы снизить риски. Если у вас есть опасения или были реакции на анестезию, обязательно скажите об этом врачу", — подытожил Немировский.

Уточнения

Анестези́я (греч. ἀναισθησία — «без чувства») — процесс уменьшения чувствительности тела или его части вплоть до полного прекращения восприятия информации об окружающей среде и собственном состоянии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Терехов Дмитрий
Занимается проведением анестезиологических пособий при операциях в нейрохирургии, травматологии и ортопедии, общей хирургии, гинекологии
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