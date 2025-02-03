Американские учёные разработали метод лечения фобий с помощью искусственного интеллекта

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире живёт огромное множество людей, подверженных разнообразным фобиям. Иногда эти страхи настолько сильны, что по-настоящему мешают жить, ведь если человек, к примеру, боится ездить в лифте, но ему нужно каждый день подниматься на двадцатый этаж, это серьёзно усложняет жизнь. Американские учёные разработали метод лечения этой проблемы, в котором используются искусственный интеллект и нейровизуализация. Результаты исследования опубликованы в Science Advances.

Фото: commons.wikimedia.org by Матвеев Олег 2017, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Двухцветная филломедуза

Учёные провели эксперимент с участием 20 добровольцев. Сначала им показывали на экране изображения нейтральных предметов, которые не вызывали у них страха. В тот момент, когда испытуемые смотрели на эти картинки, их ударяли слабым разрядом тока, чтобы в мозге каждого сформировалось восприятие увиденного как чего-то, что представляет угрозу. Наблюдая за искусственно вызванным страхом, исследователи пришли к выводу, что фобии связаны с внешними стимулами, способными вселить в сознание установку бояться того, что само по себе не опасно.

После этого учёные стали показывать добровольцам страшные для них изображения, но, в отличие от первого раза, теперь искусственно активировалась система вознаграждения мозга. В результате фобии этих людей исчезли.

"Этот метод открывает новые горизонты в лечении не только фобий, но и посттравматического стрессового расстройства", — отметил эксперт по нейротехнологиям Джеймс Коллинз.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

