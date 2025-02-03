Какие продукты стоит избегать при приёме препаратов железа?

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всё больше людей осознанно изменяют свои привычки к здоровью в положительную сторону. Многие из них начинают осознавать необходимость в приеме препаратов железа, поскольку у них наблюдаются явные признаки анемии или ее предвестники.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молоко из фундука

Однако, по мнению доктора Александра Мясникова, просто принимать железо недостаточно; важно, чтобы это было сделано правильно. Следует четко распланировать время приёма таблеток в сочетании с пищей.

"Железо, как правило, не следует давать с пищей. Препараты железа следует принимать отдельно от кальцийсодержащих продуктов и напитков (молоко), кальциевых добавок, хлопьев, пищевых волокон, чая, кофе и яиц", — обозначил медик в своем блоге.

Препараты, снижающие кислотность в желудке, такие как средства от изжоги, могут ухудшить усвоение железа. Рекомендуется принимать железосодержащие препараты за два часа до или через четыре часа после приема таких лекарств.

Для улучшения усвоения рекомендуется запивать препараты железа апельсиновым соком. Это не только полезная, но и вкусная привычка, что редко встречается в медицинских рекомендациях.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.





Анеми́я— патологический клинико-гематологический синдром, который сопровождается уменьшением содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови и характеризируется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.



