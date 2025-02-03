Подагра и её триггеры: какие продукты могут спровоцировать приступ?

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Подагра — это заболевание, вызванное накоплением мочевой кислоты в организме. Когда почки не могут эффективно выводить это вещество, оно начинает оседать в суставах, а также в других органах и тканях.

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Ранее подагра считалась болезнью исключительно состоятельных людей, способных потреблять в большом объеме продукты и напитки, богатые серосодержащими аминокислотами цистеином и метионином, которые содержатся в мясе и алкоголе.

Тем не менее, эти продукты — не единственные виновники подагры. Заболевание может развиться и в результате чрезмерного употребления фруктов, покупных соков, газированных напитков и другой пищи, содержащей большое количество сахара, пояснила нутрициолог и диетолог Лариса Габдулхакова.

Каждый человек имеет мочевую кислоту в норме, однако при высоком потреблении фруктозы и углеводов ее уровень может возрасти до такой степени, что она начинает накапливаться в крови, коже, артериях и мочевыводящих путях.

Лица с избыточным весом обычно имеют повышенный уровень мочевой кислоты. Однако регулировать ее количество возможно и необходимо с помощью правильного питания.

Врач рекомендует исключить из рациона сладкие и алкогольные напитки, а также пересмотреть свою диету, касающуюся мяса и фруктов. Убирать эти продукты полностью не нужно, важно лишь сократить их потребление, подчеркнула Лариса Габдулхакова в интервью "Известиям".

Уточнения

Пода́гра (др.-греч. ποδάγρα, буквально — капкан для ног; от πούς, род. п. ποδός — нога и ἄγρα — ловля, охота) — системное, хроническое метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты.

