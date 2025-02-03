Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти упражнения помогут навсегда забыть о боли в спине: можно выполнять даже на работе
Штраф до 15 тысяч и эвакуация: за что могут временно изъять автомобиль
Миллионы лет под снегом: лес, переживший эпохи, обнаружен в горах
Простой способ сэкономить на путешествии по Японии
Как вырастить крупную свеклу? Полезные хитрости дачникам на заметку
Не покупайте молоко каждый день! Этот лайфхак поможет всегда иметь его под рукой
Не придётся покупать новую: простой способ восстановить остроту кухонной тёрки
Китайские интернет-магазины используют торговые лазейки во избежание тарифов Трампа
В горах Мексики нашли таинственного кролика, исчезнувшего в начале XX века

Подагра и её триггеры: какие продукты могут спровоцировать приступ?

1:35
Здоровье

Подагра — это заболевание, вызванное накоплением мочевой кислоты в организме. Когда почки не могут эффективно выводить это вещество, оно начинает оседать в суставах, а также в других органах и тканях.

Соки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Соки

Ранее подагра считалась болезнью исключительно состоятельных людей, способных потреблять в большом объеме продукты и напитки, богатые серосодержащими аминокислотами цистеином и метионином, которые содержатся в мясе и алкоголе.

Тем не менее, эти продукты — не единственные виновники подагры. Заболевание может развиться и в результате чрезмерного употребления фруктов, покупных соков, газированных напитков и другой пищи, содержащей большое количество сахара, пояснила нутрициолог и диетолог Лариса Габдулхакова.

Каждый человек имеет мочевую кислоту в норме, однако при высоком потреблении фруктозы и углеводов ее уровень может возрасти до такой степени, что она начинает накапливаться в крови, коже, артериях и мочевыводящих путях.

Лица с избыточным весом обычно имеют повышенный уровень мочевой кислоты. Однако регулировать ее количество возможно и необходимо с помощью правильного питания.

Врач рекомендует исключить из рациона сладкие и алкогольные напитки, а также пересмотреть свою диету, касающуюся мяса и фруктов. Убирать эти продукты полностью не нужно, важно лишь сократить их потребление, подчеркнула Лариса Габдулхакова в интервью "Известиям".

Уточнения

Пода́гра (др.-греч. ποδάγρα, буквально — капкан для ног; от πούς, род. п. ποδός — нога и ἄγρα — ловля, охота) — системное, хроническое метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
Обсудить
Сейчас читают
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Еда и рецепты
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт Аудио 
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Садоводство, цветоводство
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие Аудио 
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Экономика и бизнес
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Последние материалы
Подагра и её триггеры: какие продукты могут спровоцировать приступ?
Эти упражнения помогут навсегда забыть о боли в спине: можно выполнять даже на работе
Штраф до 15 тысяч и эвакуация: за что могут временно изъять автомобиль
Миллионы лет под снегом: лес, переживший эпохи, обнаружен в горах
Простой способ сэкономить на путешествии по Японии
Как вырастить крупную свеклу? Полезные хитрости дачникам на заметку
Не покупайте молоко каждый день! Этот лайфхак поможет всегда иметь его под рукой
Не придётся покупать новую: простой способ восстановить остроту кухонной тёрки
Китайские интернет-магазины используют торговые лазейки во избежание тарифов Трампа
Как выбрать материал для облицовки фасада: подробное руководство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.