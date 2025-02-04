Признаки игромании у подростков: как их распознать и что делать

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Руководитель общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская рассказала о важности своевременного распознавания признаков игромании у подростков. По её словам, на ранних этапах зависимость от видеоигр может иметь минимальные последствия для здоровья.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Gamer at Gamescom 2015

Один из главных признаков игромании — увеличение времени, проводимого ребёнком за компьютером, игровой приставкой или смартфоном. Поэтому важно установить чёткие временные ограничения для игр. Подросток постепенно теряет контроль над временем и не может вовремя остановиться, что приводит к тому, что игра становится для него абсолютным приоритетом, пишет Газета.Ru.

Ещё один сигнал — потеря интереса к прежним увлечениям и хобби, добавила психолог.

"Для зависимых свойственно отказываться от хобби, встреч с друзьями, общения с родными. Все свободное время посвящается играм и достижениям в них", — рассказала Лещинская.

На более поздних стадиях подростки могут проявлять агрессию и раздражительность, если родители запрещают им играть. Также могут возникать физические симптомы, такие как проблемы с аппетитом и сном, снижение зрения, головные боли и общее ухудшение самочувствия из-за малоподвижного образа жизни. Кроме того, у таких подростков может снижаться успеваемость в школе и возникать конфликты со сверстниками.

Зависимые от игр часто отрицают свою проблему и избегают разговоров о ней. Вместо резкого запрета, Лещинская рекомендует занимать свободное время подростка здоровыми активностями. В случае тяжёлой зависимости лучше обратиться за помощью к специалистам, считает эксперт.

Уточнения

Игрома́ния — чрезмерное увлечение азартными играми (лудомания).



Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.

