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Поздний ужин вредит кишечнику: почему пора от него отказаться

2:13
Здоровье

Здоровье кишечника — ключ к хорошему самочувствию, и улучшить его можно без сложных диет и медикаментов. Всего лишь отказавшись от одной распространённой привычки — позднего ужина.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

Почему стоит отказаться от еды на ночь

Рекомендуется не перекусывать в поздние часы и делать 12-14-часовой перерыв между ужином и завтраком. Этот метод, относящийся к периодическому голоданию, даёт кишечнику возможность очиститься и отдохнуть.

Секрет в том, что здесь дело не в количестве потребляемых калорий, а в правильном распределении времени приёма пищи. Когда организм не переваривает еду ночью, кишечные микробы получают возможность восстанавливать слизистую оболочку и поддерживать её здоровье.

Важная бактерия для кишечника

В кишечнике живёт Akkermansia muciniphila — бактерия, разлагающая муцин. Исследования показали, что её активность связана с меньшим риском ожирения, диабета, воспалительных процессов и метаболических нарушений. Поэтому отказ от поздних приёмов пищи позволяет кишечнику восстанавливаться и лучше работать.

Чего стоит избегать

Эксперты рекомендуют отказаться от любых поздних перекусов или хотя бы свести их к минимуму, чтобы дать микрофлоре кишечника время для восстановления.

Регулярное очищение кишечника имеет решающее значение не только для пищеварения, но и для поддержания крепкого иммунитета.

Что произойдёт, если продолжать есть на ночь

Проблемы со сном

Поздний ужин активизирует работу ЖКТ, что может помешать засыпанию и спровоцировать бессонницу.

Рост уровня инсулина

Поздний приём пищи повышает уровень инсулина в крови, что может привести к накоплению лишнего жира.

Скачки кортизола

Жирная и тяжёлая пища перед сном увеличивает уровень кортизола — гормона стресса, который негативно сказывается на общем состоянии организма.

Если хотите улучшить работу кишечника, начните с простого шага — откажитесь от ужина перед сном. Организм скажет вам спасибо!

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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