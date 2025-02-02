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Психолог объяснила, почему зависть может быть полезной

1:15
Здоровье

Зависть принято воспринимать как негативное чувство, однако она сама по себе нейтральна. То, как поступить со своей завистью, зависит от самого человека. Об этом рассказала в беседе со Здоровьем Mail психолог Александра Фёдорова.

Зависть
Фото: flickr.com by Antoine K, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зависть

Когда человек завидует кому-то, это означает, что у него есть внутренняя установка о том, что он не может получить что-то, что есть у другого человека. Это говорит о чувстве собственного несовершенства. Именно оно вызывает досаду и злость.

Психолог объяснила, что важно уметь управлять своей завистью. Если человек только завидует и не предпринимает никаких шагов, чтобы изменить свою жизнь, в таком случае это чувство становится негативным и разрушительным, но возможен и другой вариант, когда зависть превращается в мощную мотивацию.

Чтобы зависть стала приносить пользу, важно задавать себе вопросы, например: "Почему я ему или ей завидую? Что я могу сделать для того, чтобы у меня тоже появилось то, что есть у других?" Если начать вести внутренний конструктивный диалог с самим собой, постепенно придёт осознание, как нужно действовать, чтобы достичь своей цели.

Уточнения

За́висть — социально-психологический конструкт/концепт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения и чувств, возникающих по отношению к тем, кто обладает чем-либо (материальным или нематериальным), чем хочет обладать завидующий, но не обладает.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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