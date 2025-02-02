Психолог объяснила, почему зависть может быть полезной

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зависть принято воспринимать как негативное чувство, однако она сама по себе нейтральна. То, как поступить со своей завистью, зависит от самого человека. Об этом рассказала в беседе со Здоровьем Mail психолог Александра Фёдорова.

Фото: flickr.com by Antoine K, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зависть

Когда человек завидует кому-то, это означает, что у него есть внутренняя установка о том, что он не может получить что-то, что есть у другого человека. Это говорит о чувстве собственного несовершенства. Именно оно вызывает досаду и злость.

Психолог объяснила, что важно уметь управлять своей завистью. Если человек только завидует и не предпринимает никаких шагов, чтобы изменить свою жизнь, в таком случае это чувство становится негативным и разрушительным, но возможен и другой вариант, когда зависть превращается в мощную мотивацию.

Чтобы зависть стала приносить пользу, важно задавать себе вопросы, например: "Почему я ему или ей завидую? Что я могу сделать для того, чтобы у меня тоже появилось то, что есть у других?" Если начать вести внутренний конструктивный диалог с самим собой, постепенно придёт осознание, как нужно действовать, чтобы достичь своей цели.

Уточнения

За́висть — социально-психологический конструкт/концепт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения и чувств, возникающих по отношению к тем, кто обладает чем-либо (материальным или нематериальным), чем хочет обладать завидующий, но не обладает.

