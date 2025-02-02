Эндокринолог назвала неожиданное полезное свойство огурцов

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди всех возрастов могут однажды заметить, что у них подскакивает уровень сахара в крови, однако с этой проблемой можно бороться, если просто включить в свой рацион всем известный овощ, который растёт на каждой грядке и продаётся в любом продуктовом магазине. Речь идёт об огурцах.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Огурцы

В огурцах содержится много пектина, который стимулирует выработку инсулина, что нормализует уровень сахара в крови. Об этом рассказала эндокринолог Екатерина Щербакова в интервью Karl-Marks.ru.

"Механизм действия пектина уникален: он не только способствует нормализации углеводного обмена, но и создаёт защитный барьер для клеток поджелудочной железы, предотвращая их преждевременное истощение", — говорит эксперт.

Для большего эффекта она порекомендовала сочетать огурцы с зеленью, редисом, фасолью и не забывать про специи.

"Особенно впечатляющие результаты наблюдались при добавлении в рацион специй: корицы, гвоздики, мускатного ореха, кардамона и имбиря", — добавила Щербакова.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

