Токсичный хрусталь: почему опасно хранить в нём кислые продукты

Хрустальная посуда может представлять угрозу для здоровья при хранении в ней маринованных или квашеных продуктов. Об этом предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
По словам эксперта, хрусталь содержит свинец, который является токсичным металлом. Накопление свинца в организме может привести к серьёзным заболеваниям, таким как анемия, почечная недостаточность, нарушения нервной системы и репродуктивной функции.
Даже небольшие дозы свинца могут вызвать отравление, отметил химик в беседе с "Лентой.ру". Под воздействием кислой среды, например, уксуса, свинец вымывается из хрустальной посуды. Особенно опасно хранить в ней продукты с высоким содержанием кислоты, такие как квашеная капуста или маринованные овощи и фрукты.
Андрей Дорохов рекомендует избегать использования хрустальной посуды для хранения кислотосодержащих продуктов. Длительное хранение и частое употребление таких продуктов могут привести к накоплению свинца в организме, что особенно опасно для детей и беременных женщин.
Хруста́ль (от др.-греч. κρύσταλλος) — особый вид стекла, в состав которого входит в значительных количествах окись свинца (PbO) (или бария (BaO)).
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