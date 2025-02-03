Токсичный хрусталь: почему опасно хранить в нём кислые продукты

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хрустальная посуда может представлять угрозу для здоровья при хранении в ней маринованных или квашеных продуктов. Об этом предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Квашеная капуста

По словам эксперта, хрусталь содержит свинец, который является токсичным металлом. Накопление свинца в организме может привести к серьёзным заболеваниям, таким как анемия, почечная недостаточность, нарушения нервной системы и репродуктивной функции.

Даже небольшие дозы свинца могут вызвать отравление, отметил химик в беседе с "Лентой.ру". Под воздействием кислой среды, например, уксуса, свинец вымывается из хрустальной посуды. Особенно опасно хранить в ней продукты с высоким содержанием кислоты, такие как квашеная капуста или маринованные овощи и фрукты.

Андрей Дорохов рекомендует избегать использования хрустальной посуды для хранения кислотосодержащих продуктов. Длительное хранение и частое употребление таких продуктов могут привести к накоплению свинца в организме, что особенно опасно для детей и беременных женщин.

Уточнения

Хруста́ль (от др.-греч. κρύσταλλος) — особый вид стекла, в состав которого входит в значительных количествах окись свинца (PbO) (или бария (BaO)).

