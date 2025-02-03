Победите эмоциональное выгорание с помощью метода пяти секунд

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эмоциональное выгорание — это естественный механизм защиты психики, который помогает снизить эмоциональный отклик на травмирующие события. Это распространённая проблема, которая может значительно ухудшить качество жизни.

Фото: Wikimedia Commons by Sanah Suvarna sanahsuvarna is licensed under Public domain часы, будильник, кофе

Американский специалист по личностному развитию Мэл Роббинс предлагает эффективный способ борьбы с эмоциональным выгоранием — метод "пяти секунд". Суть метода заключается в том, чтобы вставать с постели сразу после первого звонка будильника.

По словам Роббинс, важно преодолеть желание оставаться в постели после пробуждения. Это помогает избежать состояния сонливости и инерции сна. Уже через несколько дней применения метода можно заметить улучшение самочувствия: прилив энергии и эмоциональный подъём.

Уточнения

Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) — понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фройденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением.

