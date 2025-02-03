Победите эмоциональное выгорание с помощью метода пяти секунд

Эмоциональное выгорание — это естественный механизм защиты психики, который помогает снизить эмоциональный отклик на травмирующие события. Это распространённая проблема, которая может значительно ухудшить качество жизни.
Американский специалист по личностному развитию Мэл Роббинс предлагает эффективный способ борьбы с эмоциональным выгоранием — метод "пяти секунд". Суть метода заключается в том, чтобы вставать с постели сразу после первого звонка будильника.
По словам Роббинс, важно преодолеть желание оставаться в постели после пробуждения. Это помогает избежать состояния сонливости и инерции сна. Уже через несколько дней применения метода можно заметить улучшение самочувствия: прилив энергии и эмоциональный подъём.
Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) — понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фройденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением.
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