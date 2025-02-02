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Шиповник спасёт от рака: новое открытие российских учёных

1:25
Здоровье

Российские ученые выявили в шиповнике 48 активных соединений, среди которых яцеозидин и цирсилиол — вещества, обладающие потенциальными противораковыми свойствами.

Шиповник
Фото: flickr.com by Björn S..., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шиповник

Врач-аллерголог Владимир Болибок отметил, что интерес к природным источникам полезных соединений растет, и научные исследования подтверждают их пользу для здоровья.

Чем полезен шиповник?

Шиповник давно известен как мощный источник витамина С и бета-каротина (провитамина А), который особенно важен зимой и весной для поддержания иммунитета. Традиционно его употребляют в виде настоя, сиропов и варенья.

Можно ли использовать шиповник для профилактики онкологии?

По словам специалиста, количество вновь открытых соединений в ягодах невелико, поэтому для получения выраженного противоракового эффекта потребуются специальные концентраты. Однако даже в привычной форме шиповник приносит пользу организму, укрепляя здоровье и иммунную систему.

Итог

Исследования подтверждают, что шиповник содержит уникальные природные соединения, которые могут быть использованы в медицине. Пока ученые изучают их потенциал, эта ягода остается одним из лучших натуральных средств для укрепления организма, сообщает "Радио 1".

Уточнения

Шипо́вник или Роза (лат. Rōsa) — род растений семейства Розовые (Rosaceae) порядка Розоцветные (Rosales).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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