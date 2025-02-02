Почему нельзя спать головой к окну: миф или правда?

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Спальня окружена множеством мистических поверий. Одни считают, что зеркала могут забирать энергию, другие опасаются негативного влияния комнатных растений. Однако одно из самых распространенных убеждений гласит, что нельзя ставить кровать изголовьем к окну.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Современная спальня

Многие воспринимают это как простой миф, но на самом деле у этого предостережения есть вполне логичное объяснение.

Мистические поверья

В древности считалось, что нечистая сила может проникать в дом через окна и воздействовать на спящего человека. Согласно народным приметам, в определенные дни и часы вообще не рекомендуется смотреть в окно, чтобы не навлечь беду.

Считалось, что если человек спит головой к окну, то злые духи могут повлиять на его сознание, что приведет к неприятным последствиям.

Что говорит наука

Если убрать мистику, остается вполне рациональная причина избегать такого расположения кровати — сквозняки.

Если в комнате часто открывается окно, поток холодного воздуха может вызвать:

Простуду.

Боли в шее и спине.

Обострение хронических заболеваний.

Ситуация особенно ухудшается, если ложиться спать с влажными волосами после душа. Это может не только спровоцировать болезнь, но и негативно повлиять на состояние волос.

Итог

Хотя мистические поверья могут вызывать скептицизм, в этом случае они имеют под собой рациональное зерно. Расположение кровати рядом с окном действительно может повлиять на самочувствие, поэтому стоит заранее подумать о более удачном варианте.