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Эти витамины поддерживают молодость после 40 лет

1:41
Здоровье

С возрастом организму требуется дополнительная поддержка, особенно в виде витаминов и минералов. Семейный нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова рассказала, какие вещества помогают сохранить здоровье, молодость и защититься от серьезных заболеваний.

Коэнзим Q10
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коэнзим Q10

Витамины, необходимые после 40 лет

Витамин D3

Помогает нормализовать давление, укрепляет иммунитет, замедляет старение и снижает риск онкологических заболеваний. Также этот витамин играет ключевую роль в усвоении кальция, что важно для профилактики остеопороза.

Кальций

Необходим для крепких костей, правильной работы нервной системы и выработки гормонов.

Витамин С

Обладает мощными антиоксидантными свойствами, замедляет старение, улучшает углеводный обмен и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Витамин Е

Защищает клетки от окисления, укрепляет иммунитет и делает сосуды более эластичными, предотвращая образование холестериновых бляшек. Также он влияет на синтез половых гормонов, которые напрямую связаны со скоростью старения.

Дополнительные рекомендации

Кроме перечисленных витаминов, эксперт советует людям старше 40 лет обратить внимание на коллаген, омегу-3 и магний. Они поддерживают здоровье суставов, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и помогают бороться со стрессом.

Итог

После 40 лет важно регулярно восполнять дефицит витаминов и минералов, чтобы поддерживать активность, молодость и хорошее самочувствие.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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