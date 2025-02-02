Диетолог Гинзбург объясняет, почему укроп особенно важен для пожилых людей

Пожилые люди нередко сталкиваются с жалобами на ухудшение зрения. Частичная потеря зрительных функций часто связана с макулярной дегенерацией — состоянием, профилактика которого имеет важное значение на протяжении жизни.

Фото: Freepik by cookie_studio Укроп

Как подчеркнул диетолог Михаил Гинзбург в программе "О самом главном" на канале "Россия 1", в ежедневный рацион стоит включить зелень, особенно укроп. Этот продукт необходимо добавлять к различным блюдам и салатам.

Укроп богат витаминами и ценными веществами, такими как витамины C, PP, P, E, B1, B2, B6, а также бета-каротином и фолиевой кислотой. Кроме того, он содержит важные минералы, включая калий, марганец, медь, цинк, кальций, фосфор и железо.

"Доказано, что эфиры, содержащиеся в укропе, и каротиноиды, содержащиеся в укропе, защищают от развития этой самой макулярной дегенерации", — отметил врач.

Уточнения

Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium — «лист».) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

