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Диетолог Гинзбург объясняет, почему укроп особенно важен для пожилых людей

Здоровье

Пожилые люди нередко сталкиваются с жалобами на ухудшение зрения. Частичная потеря зрительных функций часто связана с макулярной дегенерацией — состоянием, профилактика которого имеет важное значение на протяжении жизни.

Укроп
Фото: Freepik by cookie_studio
Укроп

Как подчеркнул диетолог Михаил Гинзбург в программе "О самом главном" на канале "Россия 1", в ежедневный рацион стоит включить зелень, особенно укроп. Этот продукт необходимо добавлять к различным блюдам и салатам.

Укроп богат витаминами и ценными веществами, такими как витамины C, PP, P, E, B1, B2, B6, а также бета-каротином и фолиевой кислотой. Кроме того, он содержит важные минералы, включая калий, марганец, медь, цинк, кальций, фосфор и железо.

"Доказано, что эфиры, содержащиеся в укропе, и каротиноиды, содержащиеся в укропе, защищают от развития этой самой макулярной дегенерации", — отметил врач.

Уточнения

Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium — «лист».) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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