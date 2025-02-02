Эти напитки лучше не пить в дни магнитных бурь — может стать хуже

Магнитные бури давно стали частью метеопрогнозов, и специалисты заранее предупреждают о солнечных вспышках. Пока врачи спорят, действительно ли они влияют на здоровье, метеозависимые люди продолжают жаловаться на плохое самочувствие.
В такие дни особенно важно беречь сердечно-сосудистую систему, которая и без того испытывает нагрузку. Один из ключевых факторов — необходимость предотвратить загустение крови, чтобы избежать неприятных симптомов.
Для этого стоит сократить или вовсе исключить чай, кофе, алкоголь и энергетики, которые могут усугубить состояние. Лучше сосредоточиться на водном балансе и выбирать простую или минеральную воду, которая поможет организму легче пережить сложный период.
Сосу́ды — трубчатые органы у животных и человека, по которым движется жидкая среда. Например: кровеносные сосуды, лимфатические сосуды.
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