Эти напитки лучше не пить в дни магнитных бурь — может стать хуже

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Магнитные бури давно стали частью метеопрогнозов, и специалисты заранее предупреждают о солнечных вспышках. Пока врачи спорят, действительно ли они влияют на здоровье, метеозависимые люди продолжают жаловаться на плохое самочувствие.

Фото: unsplash.com by Афина Лам, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Чашка кофе

В такие дни особенно важно беречь сердечно-сосудистую систему, которая и без того испытывает нагрузку. Один из ключевых факторов — необходимость предотвратить загустение крови, чтобы избежать неприятных симптомов.

Для этого стоит сократить или вовсе исключить чай, кофе, алкоголь и энергетики, которые могут усугубить состояние. Лучше сосредоточиться на водном балансе и выбирать простую или минеральную воду, которая поможет организму легче пережить сложный период.

Уточнения

Сосу́ды — трубчатые органы у животных и человека, по которым движется жидкая среда. Например: кровеносные сосуды, лимфатические сосуды.



