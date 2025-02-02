Мужчина с последней стадией рака рассказал, какие симптомы болезни он игнорировал

25-летний Дилан Патель рассказал в соцсетях историю своей болезни, о которой он поначалу не подозревал, несмотря на постоянные тревожные знаки. Об этом пишет Daily Mirror.
Сначала Патель начал сильно потеть по ночам. Когда он просыпался, он был таким мокрым, как будто только что плавал. Простыня и одеяло тоже промокали, но Дилан говорил себе, что такое происходит всего лишь из-за жары.
Через некоторое время он стал чувствовать постоянную усталость, но успокаивал себя тем, что это естественно при его загруженном графике, а когда у него началась чесотка, он объяснил это сухостью своей кожи.
"Как-то я заметил шишки на шее, но даже тогда решил, что это результат моих тренировок в спортзале. Всему было разумное объяснение", — поделился Дилан.
Только через два года после начала подозрительных симптомов он узнал, что у него последняя стадия лимфомы Ходжкина. Патель срочно обратился к врачам и прошёл курс лечения. Он рекомендует другим людям не повторять его ошибок и обязательно прислушиваться к сигналам, которые посылает тело.
Лимфома Ходжкина (синонимы: лимфогранулемато́з, болезнь Ходжкина, злокачественная гранулёма) — злокачественное заболевание лимфоидной ткани, характерным признаком которого является наличие гигантских клеток Рид — Березовского — Штернберга, обнаруживаемых при микроскопическом исследовании поражённых лимфатических узлов.
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