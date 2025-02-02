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Мужчина с последней стадией рака рассказал, какие симптомы болезни он игнорировал

1:11
Здоровье

25-летний Дилан Патель рассказал в соцсетях историю своей болезни, о которой он поначалу не подозревал, несмотря на постоянные тревожные знаки. Об этом пишет Daily Mirror.

Скорая помощь
Фото: commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скорая помощь

Сначала Патель начал сильно потеть по ночам. Когда он просыпался, он был таким мокрым, как будто только что плавал. Простыня и одеяло тоже промокали, но Дилан говорил себе, что такое происходит всего лишь из-за жары.

Через некоторое время он стал чувствовать постоянную усталость, но успокаивал себя тем, что это естественно при его загруженном графике, а когда у него началась чесотка, он объяснил это сухостью своей кожи.

"Как-то я заметил шишки на шее, но даже тогда решил, что это результат моих тренировок в спортзале. Всему было разумное объяснение", — поделился Дилан.

Только через два года после начала подозрительных симптомов он узнал, что у него последняя стадия лимфомы Ходжкина. Патель срочно обратился к врачам и прошёл курс лечения. Он рекомендует другим людям не повторять его ошибок и обязательно прислушиваться к сигналам, которые посылает тело.

Уточнения

Лимфома Ходжкина (синонимы: лимфогранулемато́з, болезнь Ходжкина, злокачественная гранулёма) — злокачественное заболевание лимфоидной ткани, характерным признаком которого является наличие гигантских клеток Рид — Березовского — Штернберга, обнаруживаемых при микроскопическом исследовании поражённых лимфатических узлов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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