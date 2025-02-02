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80-летний вьетнамец страдает редкой бессонницей: в последний раз он спал 60 лет назад

1:21
Здоровье

80-летний житель Вьетнама Тай Нгок уже 60 лет мучается из-за редкого расстройства сна: он не может заснуть в течение 60 лет. Об этом пишет LADBible.

Луна
Фото: 500px.com by Tyto Albatraoz, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Луна

В 20 лет Нгок заболел лихорадкой, и после этого его жизнь изменилась в худшую сторону. Бессонница мужчины стала настолько сильной, что он не спал много ночей подряд. Когда вьетнамец понял, что ситуация действительно серьёзная, он начал обращаться к врачам, но все они были в растерянности. Медики впервые столкнулись с такой проблемой у пациента и не знали, чем ему помочь. Так Нгок и лишился сна на долгие годы.

Сейчас Тай работает фермером. В целом у него благополучная жизнь, и только многолетняя бессонница её омрачает. Мужчина хотел бы поспать, как это делают другие люди, и страдает из-за того, что он лишён этой возможности.

"Когда я вижу, как другие спят, я им завидую. В лунные ночи я обычно выхожу полоть сорняки и работать в поле, потому что сидеть без дела невыносимо", — рассказал вьетнамец.

Некоторые врачи считают, что это заболевание появилось у Нгока из-за стресса, вызванного войной во Вьетнаме, которая началась в 1955 году и длилась 20 лет.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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