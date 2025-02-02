Эти признаки выдают человека с синдромом жертвы

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Анна Сухова рассказала в беседе с "Мослентой", по каким признакам можно определить человека с синдромом жертвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Louis Blythe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в клетчатой рубашке

Такие люди пассивны по жизни, они предпочитают обвинять во всех своих неудачах других людей и обстоятельства и придумывают всевозможные причины, чтобы не действовать и не менять ситуацию в лучшую сторону.

Люди со стокгольмским синдромом беззащитны, они чувствуют, что не могут ни с чем справиться и что нет смысла брать свою жизнь под контроль, всё равно, по их мнению, изменить ничего не получится. Кроме того, эти люди постоянно нуждаются в жалости и видят мир в чёрных красках.

"Жертвы имеют потребность в сочувствии. Некоторые могут манипулировать другими, чтобы получить эмоциональную поддержку или внимание, создавая свой образ. Важно понимать, что синдром жертвы может быть вызван различными факторами, включая травматический опыт, стрессы и наследственные черты личности", — отметила психолог.

Уточнения

Стокго́льмский синдро́м (англ. Stockholm syndrome) — термин, популярный в психологии, описывающий защитно-бессознательную травматическую связь, взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения и/или применения или угрозы насилия.

