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Этот тропический плод поможет ускорить обмен веществ

2:00
Здоровье

Гравиола, известная также как Annona muricata или soursop, — это не просто вкусный тропический фрукт, но и настоящий кладезь полезных веществ. Его часто называют природным помощником в поддержании здоровья, в том числе благодаря возможному воздействию на метаболизм и жировой обмен.

Маскарадный костюм
Фото: commons.wikimedia.org by Brad Coy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маскарадный костюм

Где растет и как выглядит

Гравиола — это плод вечнозеленого дерева, произрастающего в тропических лесах Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Плод довольно крупный, с зелёной колючей кожурой и нежной, сочной белой мякотью. Вкусом напоминает смесь ананаса и клубники, что делает его особенно популярным в различных блюдах и напитках.

Полезные свойства гравиолы

Фрукт богат антиоксидантами и обладает выраженными противовоспалительными свойствами. Регулярное употребление может способствовать:

  • Укреплению иммунной системы
  • Поддержке нормального уровня сахара и давления в крови
  • Общему улучшению самочувствия

Некоторые исследования также указывают на возможное благоприятное влияние гравиолы на обмен веществ, что делает её интересным вариантом для тех, кто следит за своим весом.

Как употреблять

Лучший способ насладиться гравиолой — есть её в свежем виде. Однако можно найти этот фрукт и в виде сока, чая или биодобавок. Употребление натощак может ускорить усвоение питательных веществ и активизировать метаболизм.

Важные предостережения

Несмотря на всю пользу, гравиолу следует употреблять с осторожностью. Исследования показывают, что содержащиеся в ней ацетогенины в больших количествах могут негативно сказаться на нервной системе. Также фрукт способен понижать давление, поэтому людям с гипотонией или принимающим гипотензивные препараты перед включением гравиолы в рацион стоит проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Смета́нное я́блоко или анно́на колю́чая (лат. Annona muricata) — дерево с широкими зелёными листьями, вид рода Аннона (Annona) семейства Анноновые (Annonaceae), ближайший родственник черимойи (Annona cherimola).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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