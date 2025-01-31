Напиток, помогающий похудеть и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктора Крутик Нанавати считает, что существует только один вид чая, который можно пить каждый день — и это зелёный чай.

Фото: commons.wikimedia.org by С Шамима Насрин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плантации зелёного чая

Зелёный чай — это настоящая природная лаборатория, содержащая около 300 уникальных веществ. Его сложная химическая "комбинация" включает в себя: эфирные масла, алкалоиды, витамины (фосфор, калий, магний), и антиоксиданты (катехины).

Регулярное употребление зелёного чая приносит много пользы для организма:

повышает производительность;

улучшает концентрацию;

нормализует работу сердца;

поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта.

"Масштабное исследование с участием более 100 000 человек, подтвердило, что люди, которые пьют зелёный чай, по крайней мере, три раза в неделю, были менее склонны страдать от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта", — рассказал доктор Нанавати.

Зелёный чай полезен и для женщин, и мужчин, так как помогает повысить активность мозга и поддерживать умеренный вес тела.

Помимо перечисленных полезных свойств зелёный чай также помогает в сжигании жиров, снижает риск развития рака, регулирует уровень сахара в крови, оказывает благоприятное действие на сердечно-сосудистую систему и понижает артериальное давление.

Однако, если у вас есть повышенная возбудимость, тахикардия, анемия, тревожные расстройства, нарушения свёртываемости крови, сахарный диабет, высокое давление, синдром раздражённого кишечника, остеопороз и глаукома, то вам нельзя пить зелёный чай, пишет actualno.com.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.



Алкало́иды (от позднелат. alkali — «щелочь» или араб. al-qali — «растительная зола» и др.-греч. εἶδος — «вид», «облик») — группа азотсодержащих органических соединений природного происхождения (чаще всего растительного), преимущественно гетероциклических, большинство из которых обладает свойствами слабого основания; к ним также причисляются некоторые биогенетически связанные с основными алкалоидами нейтральные и даже слабокислотные соединения.

