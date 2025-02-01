Напиток, который может помочь контролировать уровень сахара в крови

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавние исследования показали, что употребление чайного гриба может помочь в контроле сахарного диабета 2 типа и снижении уровня сахара в крови натощак.

Фото: commons.wikimedia.org by Bodhi Peace, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ комбуча

Результаты исследований, проведённых учеными из Университета Джорджтауна, Университет Небраска-Линкольн и MedStar Health были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании 12 добровольцев с сахарным диабетом 2 типа употребляли чайный гриб в течение 4 недель. Результатом стало снижение уровня глюкозы в крови.

Тем не менее, исследователи подчеркивают, что необходимы дополнительные более масштабные исследования для подтверждения этих результатов.

В чайной грибе содержатся:

бактерии молочной кислоты, которые способствуют здоровью кишечника;

бактерии уксусной кислоты, известные потенциальным эффектом на метаболизм глюкозы.

Для тех, кто хочет включить чайный гриб в рацион, важно выбирать варианты без добавления сахара, так как чрезмерное употребление рафинированного сахара может нейтрализовать преимущества напитка, сообщает catracalivre.com.

Уточнения

«Ча́йный гриб» (также «японский гриб», «маньчжурский гриб») — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. При помощи чайного гриба и воды изготавливается кисло-сладкий газированный прохладительный напиток, называемый чайным квасом.

