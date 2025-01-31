Как выявить алкогольную зависимость у близкого человека

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психотерапевт Рашид Хамидуллин рассказал, как выявить у человека алкогольную зависимость. По словам врача, маркеры заболевания проявляются в разных сферах жизни. Их нетрудно заметить. Об этом пишет издание РИАМО.

Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ На приёме у врача

Хамидуллин указал, что алкогольная зависимость провоцирует человека общаться с теми, кто разделяет его пристрастие. Если старые друзья не увлекаются выпивкой, то человек будет избегать их. Чаще всего в случаях с зависимостями у больного формируется новое окружение или он проводит время в одиночку.

Также на зависимость может указывать увеличение объема потребляемых спиртных напитков. Человек начинает пить чаще и больше. Между тем старые увлечения уходят на второй план. Они становятся неинтересны.

"Ложь и скрытность становятся обычным явлением", — отметил психотерапевт.

Также к симптомам можно отнести: вспышки агрессии, беспокойство, рискованные действия, снижение аппетита, эмоциональные качели, раздражение и бессонницу.

Врач отметил, что часто алкозависимые отрицают проблему. При этом отсутствие доступа к спиртному у них может вызывать плохое настроение и агрессию. Для себя они могут объяснять свое поведение попыткой снять стресс.

Уточнения

Алкоголизм характеризуется потерей контроля над количеством выпиваемого алкоголя, ростом толерантности к алкоголю (нарастание доз спиртного, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти на отдельные события, происходившие в период опьянения.



