Как выявить алкогольную зависимость у близкого человека

Психотерапевт Рашид Хамидуллин рассказал, как выявить у человека алкогольную зависимость. По словам врача, маркеры заболевания проявляются в разных сферах жизни. Их нетрудно заметить. Об этом пишет издание РИАМО.
Хамидуллин указал, что алкогольная зависимость провоцирует человека общаться с теми, кто разделяет его пристрастие. Если старые друзья не увлекаются выпивкой, то человек будет избегать их. Чаще всего в случаях с зависимостями у больного формируется новое окружение или он проводит время в одиночку.
Также на зависимость может указывать увеличение объема потребляемых спиртных напитков. Человек начинает пить чаще и больше. Между тем старые увлечения уходят на второй план. Они становятся неинтересны.
"Ложь и скрытность становятся обычным явлением", — отметил психотерапевт.
Также к симптомам можно отнести: вспышки агрессии, беспокойство, рискованные действия, снижение аппетита, эмоциональные качели, раздражение и бессонницу.
Врач отметил, что часто алкозависимые отрицают проблему. При этом отсутствие доступа к спиртному у них может вызывать плохое настроение и агрессию. Для себя они могут объяснять свое поведение попыткой снять стресс.
Алкоголизм характеризуется потерей контроля над количеством выпиваемого алкоголя, ростом толерантности к алкоголю (нарастание доз спиртного, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным синдромом, токсическим поражением органов, а также провалами в памяти на отдельные события, происходившие в период опьянения.
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