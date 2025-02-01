Какую зависимость преодолеть труднее всего: результаты исследования

Американские исследователи провели интересное исследование, сравнив различные виды психоактивных веществ — от алкоголя до наркотиков и лекарств. Целью было определить, сколько попыток требуется человеку, чтобы окончательно отказаться от этих средств.
В исследовании приняли участие граждане старше 18 лет с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ. Участники были готовы делиться своим опытом борьбы с зависимостью.
Из 12 видов веществ, которые использовали более 10 раз, наиболее распространёнными были никотин, спиртное, марихуана, опиоиды, стимуляторы, рецептурные обезболивающие, галлюциногены, анестетики, транквилизаторы и ингалянты.
В финальном этапе участвовали 344 человека. Анализ показал, что рецидивы чаще всего происходят у тех, кто употреблял опиоиды и обезболивающие. Эти зависимости признаны наиболее стойкими и тяжело поддающимися лечению.
Алкоголь и стимуляторы требуют большего числа попыток отказа по сравнению с марихуаной, кокаином, галлюциногенами и никотином. Галлюциногены, в свою очередь, легче поддаются отказу, требуя меньше попыток. Транквилизаторы, такие как феназепам или лоразепам, оказались даже сложнее, чем галлюциногены.
Исследование подчёркивает важность разработки специализированных программ для лечения опиоидной зависимости и других стойких видов зависимостей. Понимание сложности отказа от различных веществ поможет улучшить стратегии поддержки зависимых.
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