Какую зависимость преодолеть труднее всего: результаты исследования

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские исследователи провели интересное исследование, сравнив различные виды психоактивных веществ — от алкоголя до наркотиков и лекарств. Целью было определить, сколько попыток требуется человеку, чтобы окончательно отказаться от этих средств.

Фото: Wikimedia Commons by This file is lacking author information., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ таблетки

Исследование

В исследовании приняли участие граждане старше 18 лет с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ. Участники были готовы делиться своим опытом борьбы с зависимостью.

Виды веществ

Из 12 видов веществ, которые использовали более 10 раз, наиболее распространёнными были никотин, спиртное, марихуана, опиоиды, стимуляторы, рецептурные обезболивающие, галлюциногены, анестетики, транквилизаторы и ингалянты.

Результаты

В финальном этапе участвовали 344 человека. Анализ показал, что рецидивы чаще всего происходят у тех, кто употреблял опиоиды и обезболивающие. Эти зависимости признаны наиболее стойкими и тяжело поддающимися лечению.

Алкоголь и стимуляторы требуют большего числа попыток отказа по сравнению с марихуаной, кокаином, галлюциногенами и никотином. Галлюциногены, в свою очередь, легче поддаются отказу, требуя меньше попыток. Транквилизаторы, такие как феназепам или лоразепам, оказались даже сложнее, чем галлюциногены.

Исследование подчёркивает важность разработки специализированных программ для лечения опиоидной зависимости и других стойких видов зависимостей. Понимание сложности отказа от различных веществ поможет улучшить стратегии поддержки зависимых.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

