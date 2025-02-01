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Как Елдос Кадирханов преодолел бесплодие: откровения блогера

1:28
Здоровье

Известный блогер Елдос Кадирханов рассказал о своей непростой борьбе с бесплодием и успешной операции, прошедшей в Астане, сообщает Azattyq Rýhy.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Поиски лечения

Изначально Елдос обратился за помощью в Турцию, но быстро понял, что там его проблема не решится. "В Турции всё занимало всего 20-30 минут, а в Астане операцию провели 3,5 часа. Врачи столкнулись с трудностями," — поделился он.

Операция в Астане

По словам хирурга, ключевым моментом была закупорка. "Мы забыли использовать тот же метод разрезания. Один инструмент отсутствовал, и его пришлось искать среди помощников. Когда он наконец был найден, врач неожиданно сказал, что потом он побелел. После передачи пациента эмбриологу, он заметил, что внутри что-то жужжит — такого раньше не было," — рассказал Елдос.

Радостный исход

Несмотря на сложности, операция завершилась успешно. "Врачи были рады результату, обнялись и побежали сообщить радостную новость моей жене: "Поздравляю, вы можете стать родителями"," — с улыбкой отметил блогер.

Выздоровление

Ранее Елдос Кадирханов уже сообщал о своем выздоровлении от бесплодия. Его история вдохновляет многих, показывая, что даже в самых сложных ситуациях есть надежда на успех.

Уточнения

Бесплодие — в биологии — потеря растениями и животными способности размножаться половым путём.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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