Фолиевая кислота и рак кишечника: неожиданные связи

Знаете ли вы, что ваш рацион может снизить риск развития рака кишечника? Недавние исследования подтверждают, что дефицит фолиевой кислоты, или витамина B9, существенно увеличивает этот риск.
Рак кишечника, или колоректальный рак, поражает толстую кишку и прямую кишку. Это одно из наиболее часто диагностируемых онкологических заболеваний и основная причина смертей, связанных с раком. Профилактика и здоровые привычки играют ключевую роль в снижении вероятности его развития.
Исследование 2011 года, опубликованное в Annals of Oncology, показало, что недостаток фолиевой кислоты значительно повышает риск колоректального рака. Участники исследования с низким потреблением фолатов имели более высокий уровень заболеваемости этим видом рака, а также раками пищевода.
Фолат необходим для синтеза ДНК и деления клеток. Его дефицит может привести к мутациям и неконтролируемому росту раковых клеток, что способствует развитию рака кишечника.
Чтобы обеспечить достаточное потребление фолиевой кислоты, включайте в рацион следующие продукты:
Некоторые люди, особенно беременные и с ограниченными возможностями, могут нуждаться в добавках, но их прием должен контролироваться врачом.
Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium - "лист". Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.
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