Фолиевая кислота и рак кишечника: неожиданные связи

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаете ли вы, что ваш рацион может снизить риск развития рака кишечника? Недавние исследования подтверждают, что дефицит фолиевой кислоты, или витамина B9, существенно увеличивает этот риск.

Фото: pxhere витамин д

Что такое рак кишечника

Рак кишечника, или колоректальный рак, поражает толстую кишку и прямую кишку. Это одно из наиболее часто диагностируемых онкологических заболеваний и основная причина смертей, связанных с раком. Профилактика и здоровые привычки играют ключевую роль в снижении вероятности его развития.

Роль фолатов в профилактике рака

Исследование 2011 года, опубликованное в Annals of Oncology, показало, что недостаток фолиевой кислоты значительно повышает риск колоректального рака. Участники исследования с низким потреблением фолатов имели более высокий уровень заболеваемости этим видом рака, а также раками пищевода.

Как действует фолиевая кислота

Фолат необходим для синтеза ДНК и деления клеток. Его дефицит может привести к мутациям и неконтролируемому росту раковых клеток, что способствует развитию рака кишечника.

Природные источники фолиевой кислоты

Чтобы обеспечить достаточное потребление фолиевой кислоты, включайте в рацион следующие продукты:

Темно-зеленые овощи (шпинат, брокколи, капуста)

Бобовые (фасоль, чечевица, нут)

Цитрусовые (апельсины, лимоны, клубника)

Авокадо

Яйца

Печень говядины

Некоторые люди, особенно беременные и с ограниченными возможностями, могут нуждаться в добавках, но их прием должен контролироваться врачом.

Уточнения

Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium - "лист". Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

