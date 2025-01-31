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Фолиевая кислота и рак кишечника: неожиданные связи

1:46
Здоровье

Знаете ли вы, что ваш рацион может снизить риск развития рака кишечника? Недавние исследования подтверждают, что дефицит фолиевой кислоты, или витамина B9, существенно увеличивает этот риск.

витамин д
Фото: pxhere
витамин д

Что такое рак кишечника

Рак кишечника, или колоректальный рак, поражает толстую кишку и прямую кишку. Это одно из наиболее часто диагностируемых онкологических заболеваний и основная причина смертей, связанных с раком. Профилактика и здоровые привычки играют ключевую роль в снижении вероятности его развития.

Роль фолатов в профилактике рака

Исследование 2011 года, опубликованное в Annals of Oncology, показало, что недостаток фолиевой кислоты значительно повышает риск колоректального рака. Участники исследования с низким потреблением фолатов имели более высокий уровень заболеваемости этим видом рака, а также раками пищевода.

Как действует фолиевая кислота

Фолат необходим для синтеза ДНК и деления клеток. Его дефицит может привести к мутациям и неконтролируемому росту раковых клеток, что способствует развитию рака кишечника.

Природные источники фолиевой кислоты

Чтобы обеспечить достаточное потребление фолиевой кислоты, включайте в рацион следующие продукты:

  • Темно-зеленые овощи (шпинат, брокколи, капуста)
  • Бобовые (фасоль, чечевица, нут)
  • Цитрусовые (апельсины, лимоны, клубника)
  • Авокадо
  • Яйца
  • Печень говядины

Некоторые люди, особенно беременные и с ограниченными возможностями, могут нуждаться в добавках, но их прием должен контролироваться врачом.

Уточнения

Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium - "лист". Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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Фолиевая кислота и рак кишечника: неожиданные связи
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