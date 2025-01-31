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Новая угроза: как распознать болезнь Аддисона, маскирующуюся под ОРВИ

1:31
Здоровье

Врачи предупреждают о болезни, которая может начать развиваться под видом обычной простуды или ОРВИ. Это заболевание называется болезнью Аддисона, и оно является редким эндокринным расстройством, при котором надпочечники не производят достаточное количество гормонов.

Аллергия
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

Начальные симптомы

Первые признаки болезни Аддисона могут быть легко приняты за симптомы обычной простуды: утомляемость, головные боли, потеря аппетита, жар и нервозность. Эти проявления могут длиться несколько недель или даже месяцев, что делает диагноз ещё более сложным, сообщает "Царьград".

Как распознать болезнь

С развитием заболевания могут возникнуть боли в животе, тошнота, рвота, проблемы с пищеварением, сильная жажда и учащённое мочеиспускание. В конечном итоге пациент может потерять способность вставать с кровати, что сигнализирует о серьёзности состояния.

Поздние стадии заболевания

На более поздних стадиях болезни могут появляться такие симптомы, как снижение уровня сахара в крови, гипотония (пониженное давление) и странная тяга к солёной пище, которая не характерна для пациента.

Важность обращения за медицинской помощью

Врачи настоятельно рекомендуют не игнорировать эти признаки и сразу обращаться к специалистам при их появлении. Диагностика и своевременное лечение помогут избежать серьёзных последствий.

Уточнения

Боле́знь Аддисо́на (хроническая недостаточность коры надпочечников, или гипокортицизм, англ. Addison's disease) — редкое эндокринное заболевание, в результате которого надпочечники теряют способность производить достаточное количество гормонов, прежде всего кортизола.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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