Пять изменений во внешности, которые могут указывать на проблемы со здоровьем

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Внешний вид человека — это отражение его образа жизни и здоровья. Изменения во внешности могут быть сигналом о проблемах в организме. Важно обращать внимание на себя и близких, замечая отклонения от нормы и обращаясь за медицинской помощью.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Врачи выделяют несколько внешних признаков, которые могут указывать на возможные заболевания. Эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале назвала пять таких признаков:

Резкий набор веса или похудение. Если человек быстро набирает или теряет вес без усилий, это может быть опасно. Особенно тревожна худоба, так как под ней могут скрываться серьезные заболевания, включая онкологию. Набор веса также может быть связан с эмоциональными проблемами, которые требуют внимания. Резкие смены настроения, раздражительность, апатия, усталость. Если человек внезапно становится унылым и апатичным, это может быть связано со стрессом на работе. Однако, если такое состояние длится более месяца, это может быть признаком более серьезных проблем, включая гормональный дисбаланс или депрессию. Появление морщин, отекшие веки, тусклый цвет лица. Если признаки старения появляются у молодого человека, это может быть связано с эндокринными, сердечно-сосудистыми или мочевыделительными проблемами. Отеки, которые не проходят ни утром, ни вечером. Отеки могут быть вызваны долгим пребыванием на жаре или усталостью. Однако, если они не проходят и нарастают, это может указывать на проблемы с почками, сердечно-сосудистой системой или щитовидной железой. Жирные волосы, ломкие ногти, нездоровая кожа. Кожа часто сигнализирует о проблемах в организме. Частые высыпания, акне, сухая или жирная кожа, потемнение в подмышечных впадинах и других местах могут быть признаками заболеваний. Ломкие ногти, перхоть, трещины в уголках губ и боль в веках также могут быть поводом для обследования.

Если вы замечаете у себя или близких отклонения от нормы, не откладывайте визит к врачу. Своевременное обращение за медицинской помощью может помочь предотвратить серьезные заболевания.

Уточнения

Внешний вид или Облик:



Внешний вид растения;

Внешний вид человека.

Боле́знь (лат. morbus) — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

