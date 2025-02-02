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Осторожно, сальмонелла: чем опасна недожаренная курица

1:02
Здоровье

Известный врач и телеведущая Елена Малышева предупредила о возможных рисках, связанных с употреблением курицы — продукта, который часто воспринимается как диетический.

курица
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
курица

По словам Малышевой, куры могут быть носителями сальмонеллы — бактерии, вызывающей сальмонеллёз. Это заболевание характеризуется острым инфекционным процессом, который сопровождается интоксикацией и поражением желудочно-кишечного тракта.

Симптомы сальмонеллёза включают боли в животе, диарею, повышение температуры, рвоту и головную боль, напомнила Малышева в выпуске программы "Жить здорово!" на Первом канале.

Важно учитывать, что сальмонелла способна сохраняться в мясе до тех пор, пока в нём присутствует кровь. Поэтому для предотвращения заболевания необходимо тщательно готовить курицу до полной готовности. Употребление недожаренной птицы крайне не рекомендуется, добавила телеведущая.

Уточнения

Сальмоне́ллы (лат. Salmonella) — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм). 

Сальмонеллёз (лат. salmonellosis) — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая кишечными бактериями рода сальмонеллы семейства энтеробактерии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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