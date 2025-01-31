Врач рассказал, чем опасны для пожилых температурные качели

Терапевт Андрей Звонков рассказал изданию РИАМО об опасности резких скачков температур. Пожилым людям стоит быть особенно внимательными.
По словам врача, температурные качели являются большой нагрузкой на организм. Если человек не совсем здоров, то ему тяжело приспособиться к переменам.
Звонков указал, что резкие перепады температуры могут усугублять гипертонию, стенокардию и другие хронические заболевания пожилых людей. Помимо физического здоровья, температурные качели влияют и на эмоциональное состояние. Слабая нервная система может не выдерживать. Также резкое изменение погоды может стать причиной воскулитов и аутоиммунных заболеваний.
В связи с этим медик рекомендует не забывать принимать лекарства и следить за состоянием своего здоровья. Важно соблюдать питьевой режим и не перегружать организм.
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