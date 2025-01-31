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Врач рассказал, чем опасны для пожилых температурные качели

Здоровье

Терапевт Андрей Звонков рассказал изданию РИАМО об опасности резких скачков температур. Пожилым людям стоит быть особенно внимательными.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

По словам врача, температурные качели являются большой нагрузкой на организм. Если человек не совсем здоров, то ему тяжело приспособиться к переменам.

Звонков указал, что резкие перепады температуры могут усугублять гипертонию, стенокардию и другие хронические заболевания пожилых людей. Помимо физического здоровья, температурные качели влияют и на эмоциональное состояние. Слабая нервная система может не выдерживать. Также резкое изменение погоды может стать причиной воскулитов и аутоиммунных заболеваний.

В связи с этим медик рекомендует не забывать принимать лекарства и следить за состоянием своего здоровья. Важно соблюдать питьевой режим и не перегружать организм.

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