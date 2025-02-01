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Что можно съесть на ночь и не набрать вес?

Здоровье

Существует мнение, что есть на ночь вредно, но ложиться спать голодным также не стоит. Как же достичь гармонии и выбрать полезные продукты для вечернего перекуса, рассказывает Горздрав.

перекус перед сном
Фото: freepik
перекус перед сном

Существует множество лёгких закусок, которые можно безопасно употреблять на ужин, не опасаясь за фигуру. Одним из лучших вариантов являются белковые продукты. Нежирный йогурт или творог идеально подойдут, так как они содержат много кальция и белка, что помогает утолить голод.

Также стоит обратить внимание на овощи. Морковь, огурцы и сельдерей — отличные варианты для вечернего перекуса. Они низкокалорийны, богаты витаминами и клетчаткой, что помогает контролировать чувство голода.

Отличным вариантом могут стать орехи, однако их следует употреблять в умеренных количествах из-за их высокой калорийности. Пара орехов или небольшая горсть семечек могут прекрасно дополнить лёгкий ужин.

Не забывайте о поддержании водного баланса. Чашка травяного чая или стакан воды с лимоном не только улучшат обмен веществ, но и способствуют более спокойному ночному сну.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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