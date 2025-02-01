Какие продукты улучшают работу мозга?

Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендует добавить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, для улучшения работы мозга. Эти кислоты защищают нервные импульсы, играя ключевую роль в полноценной жизнедеятельности. Омега-3 также способствует снижению воспалений и улучшает циркуляцию крови, что особенно важно при атеросклерозе и колебаниях артериального давления.

Фото: pixabay.com by DanaTentis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённая сёмга с помидорами черри

Богатыми источниками омега-3 являются жирные рыбы, льняное масло и грецкие орехи. Кроме того, для оптимальной работы мозга важен достаточный уровень витамина B12, который усиливает усвоение омега-3. Этот витамин содержится в печени, а также в мясе птицы, кролика и говядине.

После этого обращаем внимание на витамины группы Р — рутин, кверцетин, полифенолы, которые также положительно влияют на здоровье мозга. Их можно найти в таких ягодах, как черника, голубика, а также в гранате.

"Эти вещества защищают клетки головного мозга от разрушения, а также сохраняют витамин C, который продлевает работу антиоксидантов и не дает им окислиться", — пояснила эксперт.

По предупреждению эксперта, нехватка витамина D может вызывать слабость, ухудшение концентрации, психозы и даже депрессивные расстройства. Для восстановления запасов этого витамина следует употреблять печень трески, жирные рыбы и яйца.

Не менее важно добавить в свой рацион чеснок, который является отличным источником клетчатки, сообщает "Вечерняя Москва". Чтобы снять напряжение и улучшить работу мозга, необходимо обеспечить достаточное количество магния, содержащегося в мясе, шпинате и моркови.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.



