Острую пищу обожают во всём мире, но так ли она безопасна?

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы острые и пряные блюда, включая шрирачу, приобрели большую популярность среди гурманов и любителей кулинарии. Однако многие задаются вопросом о безопасности и необходимости ограничения их потребления. Лидия Ионова, известный диетолог и руководитель клиники доктора Ионовой, поделилась с Ньюсинфо своим мнением на этот счёт.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Соусы

По её словам, ограничение потребления острой пищи целесообразно только при наличии определённых медицинских показаний. Людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит или язвенная болезнь, рекомендуется избегать острой пищи, так как она может усугубить их состояние и вызвать нежелательные последствия. В таких случаях важно создать щадящий режим питания, исключив раздражающие продукты.

Для здоровых людей острые соусы могут быть полезны в умеренных количествах. Ионова отмечает, что острая пища обладает противовоспалительными свойствами, особенно в условиях жаркого климата, где продукты быстро портятся. Однако важно помнить о мере предосторожности, поскольку многие люди испытывают дискомфорт после употребления острого.

Диетолог также опровергает распространённые мифы о вреде острых блюд для здоровых людей. Она утверждает, что раздражение слизистой оболочки желудка возможно, но при отсутствии хронических заболеваний нет необходимости полностью отказываться от острой пищи.

Что касается острых перцев, то их можно включать в рацион ежедневно, но в разумных количествах. Ионова предупреждает, что чрезмерное употребление острого может негативно сказаться на самочувствии. Поэтому важно прислушиваться к своему организму и избегать излишеств.

Таким образом, острые соусы и блюда могут стать источником новых вкусовых ощущений и даже принести пользу для здоровья. Однако при наличии определённых заболеваний или индивидуальных особенностей организма следует учитывать возможные риски и ограничивать потребление острой пищи.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

