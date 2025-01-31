Сколько раз в год ребенок может болеть ОРВИ: разъяснения Роспотребнадзора

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Родителей успокоили: дети болеют в несколько раз чаще, чем взрослые, и это вполне нормально. Причина кроется в особенностях их иммунной системы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Больная девочка

Сколько раз ребёнок может болеть ОРВИ в год

Когда ребёнок часто простужается, у родителей закономерно возникает тревога. Особенно если из-за болезни приходится пропускать школу или детский сад. Однако в Управлении Роспотребнадзора по Томской области напомнили, что частые эпизоды ОРВИ в детском возрасте — это не всегда повод для беспокойства.

"Если ваш ребёнок болеет до 10 раз в год — это не повод переживать. Если чаще — стоит посетить педиатра с целью обследования и выявления возможных причин", — сообщили в ведомстве.

Иммунитет ребёнка постепенно развивается, сталкиваясь с различными вирусами. Поэтому врачи считают нормальным, если дети переносят респираторные инфекции 4-5 раз чаще, чем взрослые -сообщает Tomsk.mk.ru.

Когда стоит обратиться к врачу

Родителям следует насторожиться, если:

Болезни сопровождаются серьёзными осложнениями, например, бронхитом или пневмонией.

Выздоровление затягивается, и ребёнок долго чувствует себя слабым.

ОРВИ случаются чаще 10 раз в год.

В таких случаях врачи рекомендуют консультацию педиатра, чтобы исключить скрытые проблемы со здоровьем.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

