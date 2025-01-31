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Сколько раз в год ребенок может болеть ОРВИ: разъяснения Роспотребнадзора

1:31
Здоровье

Родителей успокоили: дети болеют в несколько раз чаще, чем взрослые, и это вполне нормально. Причина кроется в особенностях их иммунной системы.

Больная девочка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Больная девочка

Сколько раз ребёнок может болеть ОРВИ в год

Когда ребёнок часто простужается, у родителей закономерно возникает тревога. Особенно если из-за болезни приходится пропускать школу или детский сад. Однако в Управлении Роспотребнадзора по Томской области напомнили, что частые эпизоды ОРВИ в детском возрасте — это не всегда повод для беспокойства.

"Если ваш ребёнок болеет до 10 раз в год — это не повод переживать. Если чаще — стоит посетить педиатра с целью обследования и выявления возможных причин", — сообщили в ведомстве.

Иммунитет ребёнка постепенно развивается, сталкиваясь с различными вирусами. Поэтому врачи считают нормальным, если дети переносят респираторные инфекции 4-5 раз чаще, чем взрослые -сообщает Tomsk.mk.ru.

Когда стоит обратиться к врачу

Родителям следует насторожиться, если:

  • Болезни сопровождаются серьёзными осложнениями, например, бронхитом или пневмонией.
  • Выздоровление затягивается, и ребёнок долго чувствует себя слабым.
  • ОРВИ случаются чаще 10 раз в год.

В таких случаях врачи рекомендуют консультацию педиатра, чтобы исключить скрытые проблемы со здоровьем.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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