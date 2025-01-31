Сколько раз в год ребенок может болеть ОРВИ: разъяснения Роспотребнадзора

Родителей успокоили: дети болеют в несколько раз чаще, чем взрослые, и это вполне нормально. Причина кроется в особенностях их иммунной системы.
Когда ребёнок часто простужается, у родителей закономерно возникает тревога. Особенно если из-за болезни приходится пропускать школу или детский сад. Однако в Управлении Роспотребнадзора по Томской области напомнили, что частые эпизоды ОРВИ в детском возрасте — это не всегда повод для беспокойства.
"Если ваш ребёнок болеет до 10 раз в год — это не повод переживать. Если чаще — стоит посетить педиатра с целью обследования и выявления возможных причин", — сообщили в ведомстве.
Иммунитет ребёнка постепенно развивается, сталкиваясь с различными вирусами. Поэтому врачи считают нормальным, если дети переносят респираторные инфекции 4-5 раз чаще, чем взрослые -сообщает Tomsk.mk.ru.
Родителям следует насторожиться, если:
В таких случаях врачи рекомендуют консультацию педиатра, чтобы исключить скрытые проблемы со здоровьем.
О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.
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