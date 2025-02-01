Диетолог перечислила продукты, вызывающие зависимость

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторая пища вызывает желание есть её всё больше и больше, даже если человек и так уже съел достаточное количество. Диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с "Лентой.ру", какие это продукты и почему они так действуют на организм.

Фото: flickr.com by Jess Sawrey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Фастфуд

"Кофе и любые напитки, содержащие кофеин, кроме зелёного чая, способны вызывать зависимость. Кофеин — это антагонист аденозина, они конкурируют за одни и те же рецепторы. Кофеин возбуждает нервную систему, аденозин, наоборот, успокаивает. Видя поступление большого количества кофеина, организм пытается компенсаторно выработать больше его антагониста", — сказала Соломатина.

В результате человек начинает в огромных количествах пить кофе, который превращается для него в своего рода наркотик. Сочетание сахара и жиров тоже вызывает привыкание, причём эти два вещества встречаются не только в сладостях, но и в фастфуде. Такие продукты приводят к выбросу дофамина, и организм, естественно, хочет испытывать это снова и снова.

Привычка досаливать блюда негативно действует на вкусовые рецепторы: они со временем притупляются. Вкус блюд начинает казаться не настолько ярко выраженным. Этим объясняется ещё одна пищевая зависимость, которая встречается не так уж и редко, — зависимость от обычной соли.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

