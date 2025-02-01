Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вернуть дворникам былую силу: хитрый метод с проволокой, который работает
Новый взгляд на завтрак: творожные лепешки, которые разнообразят ваше утро
Откройте для себя 8 невероятных сортов баклажанов: выбирайте лучшее!
Тяжёлая болезнь заставила Отара Кушинашвили жениться после 20 лет отношений
Редкое мытьё головы: как понять, что пора изменить привычки
Основные причины смертности младенцев и как с ними бороться
В Индии нашли креативный способ борьбы с обезьянами
Россия укрепляет позиции в Европе через Турецкий поток
Красивое и подтянутое тело в любом возрасте! Эта тренировка идеально улучшит вашу фигуру

Названы типичные ошибки в питании, свойственные пожилым людям

1:21
Здоровье

Многие болезни пожилых людей связаны не столько с возрастом, сколько с неправильным питанием. Диетолог Кара Ландау поговорила о них в интервью изданию Eat This, Not That.

Суп с хлебом
Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп с хлебом

По словам специалиста, пожилые люди часто ограничивают себя в еде, и это приводит к тому, что они недополучают нужные вещества. Ландау советует людям старше 60 лет обязательно включить в свой рацион картофель, рис, бобовые, кешью и фисташки, поскольку эти продукты содержат пребиотики, необходимые для здоровья кишечника.

Люди в почтенном возрасте не обязательно должны полностью отказываться от сладостей. Достаточно употреблять их в умеренном количестве. Чтобы уровень сахара в крови не подскакивал, диетолог рекомендует внимательно читать состав на упаковках товаров. Если продукт сам по себе несладкий, но в составе есть сахар, лучше его не покупать.

"Сахар проникает в рацион чаще, чем вы можете себе представить. Он содержится в готовых соусах и заправках, в упакованных хлебобулочных изделиях и во множестве других товаров", — сказала Ландау.

Также она обратила внимание на то, что овощи, фрукты и жирная рыба обязательно должны присутствовать в рационе пожилых людей.

Уточнения

Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Шоу-бизнес
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле Аудио 
Кутабы — это чебуреки, но лучше: пальчики оближешь
Еда и рецепты
Кутабы — это чебуреки, но лучше: пальчики оближешь Аудио 
Альтернатива Чёрному морю: где отдыхать в 2025 году
Туризм
Альтернатива Чёрному морю: где отдыхать в 2025 году Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Последние материалы
Новый взгляд на завтрак: творожные лепешки, которые разнообразят ваше утро
Откройте для себя 8 невероятных сортов баклажанов: выбирайте лучшее!
Тяжёлая болезнь заставила Отара Кушинашвили жениться после 20 лет отношений
Редкое мытьё головы: как понять, что пора изменить привычки
Основные причины смертности младенцев и как с ними бороться
В Индии нашли креативный способ борьбы с обезьянами
Россия укрепляет позиции в Европе через Турецкий поток
Красивое и подтянутое тело в любом возрасте! Эта тренировка идеально улучшит вашу фигуру
От сметы до аксессуаров: как правильно организовать ремонт в ванной
Завораживающий аромат и насыщенный вкус: шампиньоны, которые готовятся за минуты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.