Названы типичные ошибки в питании, свойственные пожилым людям

Многие болезни пожилых людей связаны не столько с возрастом, сколько с неправильным питанием. Диетолог Кара Ландау поговорила о них в интервью изданию Eat This, Not That.

По словам специалиста, пожилые люди часто ограничивают себя в еде, и это приводит к тому, что они недополучают нужные вещества. Ландау советует людям старше 60 лет обязательно включить в свой рацион картофель, рис, бобовые, кешью и фисташки, поскольку эти продукты содержат пребиотики, необходимые для здоровья кишечника.

Люди в почтенном возрасте не обязательно должны полностью отказываться от сладостей. Достаточно употреблять их в умеренном количестве. Чтобы уровень сахара в крови не подскакивал, диетолог рекомендует внимательно читать состав на упаковках товаров. Если продукт сам по себе несладкий, но в составе есть сахар, лучше его не покупать.

"Сахар проникает в рацион чаще, чем вы можете себе представить. Он содержится в готовых соусах и заправках, в упакованных хлебобулочных изделиях и во множестве других товаров", — сказала Ландау.

Также она обратила внимание на то, что овощи, фрукты и жирная рыба обязательно должны присутствовать в рационе пожилых людей.

