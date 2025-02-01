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Эти популярные способы отбеливания зубов могут разрушить эмаль

1:33
Здоровье

Белоснежные зубы считаются неотъемлемой частью идеальной красоты, однако не всегда стоит гоняться за навязанными стандартами, ведь некоторые ошибки могут привести к неприятным последствиям. Автор Telegram-канала "Записки врача" перечислил популярные способы отбеливания зубов, которые могут на время дать желаемый эффект, но при этом разрушают эмаль.

Зубная щётка
Фото: commons.wikimedia.org by Jonas Bergsten, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Зубная щётка

"Чистка зубов активированным углём — пожалуй, один из самых известных способов их отбеливания, однако есть вероятность, что это может в конечном итоге повредить вашу улыбку.

По данным Американской стоматологической ассоциации, угольный порошок может быть слишком абразивным и стирать эмаль зубов. А стираемая эмаль обнажит жёлтый слой, называемый дентином, и белоснежная улыбка отдалится от вас ещё дальше", — говорится в публикации.

Также врач упомянул пищевую соду. Она может привести к таким же последствиям, как и уголь, особенно в сочетании с лимонным соком, поскольку лимонная кислота разрушительна для эмали.

Что касается зубных паст, на тюбиках которых написано "отбеливающая", их эффект слишком кратковременный. Если хочется стать обладателем "голливудской" улыбки, лучше спросить у стоматолога, какие способы подойдут лично вам, ведь зубы у всех людей разные и требуют индивидуального подхода.

В некоторых случаях лучше воздержаться от отбеливания и не считать таким уж плохим природный цвет своей эмали.

Уточнения

Отбеливание зубов – стоматологическая процедура изменения оттенка зубной эмали. Отбеливание зубов относится к области косметической стоматологии и имеет ряд сторонников и противников.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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