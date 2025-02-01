Массажист перечислила простые способы быстро избавиться от боли в спине

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, ведущие сидячий образ жизни, нередко сталкиваются с неприятным последствием малой подвижности: у них начинает неприятно болеть спина и возникает чувство скованности суставов. Массажист Екатерина Сидоренко рассказала в интервью NEWS.ru, как уменьшить эти ощущения.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина за ноутбуком

"Включите в свой распорядок дня простые упражнения, такие как растяжка и укрепляющие тренировки для мышц спины и живота. Например, "кошачья" растяжка и планка. Самомассаж области поясницы и шеи с помощью мячика или рук поможет облегчить боль. Аккуратное разминание мышц снимет напряжение", — сказала Сидоренко.

Также она порекомендовала каждому проверить своё кресло или стул. Экран компьютера или ноутбука должен быть расположен на уровне глаз, а спина должна прислоняться к спинке того, на чём человек сидит. Врач рекомендует не засиживаться слишком долго на месте и время от времени вставать, чтобы размяться. Помимо перечисленных упражнений можно выполнять наклоны и повороты.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

