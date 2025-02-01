Почему мучает голод, даже если рацион состоит из калорийной пищи

Некоторых людей мучает голод, даже если они едят сытную и калорийную пищу. Им постоянно хочется чего-нибудь пожирнее и повреднее, но на самом деле организм может нуждаться в тех же яблоке или гречке, потому что ему не хватает витаминов и минералов. Это явление называется скрытым голодом.
Эндокринолог Зухра Павлова рассказала об этой проблеме в своём Telegram-канале. Скрытый голод особенно часто появляется у болеющих сахарным диабетом 2-го типа. В основном таким людям не хватает железа, магния, витамина D и витамина B12.
"Как избежать скрытого голода? Придерживаться сбалансированной диеты, употребляя разнообразные продукты из всех групп, включая фрукты, овощи и цельнозерновые. Уделять внимание не только подсчёту калорий", — написала Павлова.
Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.
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