Почему мучает голод, даже если рацион состоит из калорийной пищи

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторых людей мучает голод, даже если они едят сытную и калорийную пищу. Им постоянно хочется чего-нибудь пожирнее и повреднее, но на самом деле организм может нуждаться в тех же яблоке или гречке, потому что ему не хватает витаминов и минералов. Это явление называется скрытым голодом.

Фото: pixnio.com by Scott Bauer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пицца

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала об этой проблеме в своём Telegram-канале. Скрытый голод особенно часто появляется у болеющих сахарным диабетом 2-го типа. В основном таким людям не хватает железа, магния, витамина D и витамина B12.

"Как избежать скрытого голода? Придерживаться сбалансированной диеты, употребляя разнообразные продукты из всех групп, включая фрукты, овощи и цельнозерновые. Уделять внимание не только подсчёту калорий", — написала Павлова.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

