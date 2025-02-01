Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Alfa Romeo представит новый Giulia в 2026 году
Выбираем томаты-черри для засолки, салатов и свежих закусок
Как собаки выбирают свою жертву: научные факты
Так готовили в деревнях! Картошка станет мягче и вкуснее в разы
Кирилл Кяро рассказал о методах работы Юры Борисова
Защищаем губы от агрессивной погоды: простые советы
Интерьер в стиле Old Money: элегантность вне времени
Как определить скрученный пробег за пару минут
США годами закрывали на это глаза

Почему мучает голод, даже если рацион состоит из калорийной пищи

0:55
Здоровье

Некоторых людей мучает голод, даже если они едят сытную и калорийную пищу. Им постоянно хочется чего-нибудь пожирнее и повреднее, но на самом деле организм может нуждаться в тех же яблоке или гречке, потому что ему не хватает витаминов и минералов. Это явление называется скрытым голодом.

Пицца
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пицца

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала об этой проблеме в своём Telegram-канале. Скрытый голод особенно часто появляется у болеющих сахарным диабетом 2-го типа. В основном таким людям не хватает железа, магния, витамина D и витамина B12.

"Как избежать скрытого голода? Придерживаться сбалансированной диеты, употребляя разнообразные продукты из всех групп, включая фрукты, овощи и цельнозерновые. Уделять внимание не только подсчёту калорий", — написала Павлова.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
Обсудить
Сейчас читают
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Туризм
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025 Аудио 
Почему в машине должно быть больше одного человека: новые правила на дорогах Европы
Авто
Почему в машине должно быть больше одного человека: новые правила на дорогах Европы Аудио 
Ремонт китайских машин: почему автосервисы разводят руками и что делать владельцам
Авто
Ремонт китайских машин: почему автосервисы разводят руками и что делать владельцам Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Последние материалы
Alfa Romeo представит новый Giulia в 2026 году
Выбираем томаты-черри для засолки, салатов и свежих закусок
Как собаки выбирают свою жертву: научные факты
Так готовили в деревнях! Картошка станет мягче и вкуснее в разы
Кирилл Кяро рассказал о методах работы Юры Борисова
Защищаем губы от агрессивной погоды: простые советы
Интерьер в стиле Old Money: элегантность вне времени
Как определить скрученный пробег за пару минут
США годами закрывали на это глаза
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.