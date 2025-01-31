Корица – не просто пряность: неожиданные способы ее применения

Корица давно известна как ароматная пряность, придающая выпечке особый вкус. Однако ее возможности не ограничиваются только кулинарией. Опытные хозяйки применяют корицу не только на кухне, но и в уходе за собой и даже для борьбы с вредными привычками.
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Корица
Корица против грибка
Благодаря антибактериальным свойствам корица помогает бороться с грибковыми инфекциями на ногах. Для этого можно приготовить лечебную ванночку:
Довести до кипения 1 литр воды.
Добавить 10 палочек корицы.
Когда отвар остынет до комфортной температуры, подержать в нем ноги 15-20 минут.
Корица снижает тягу к сладкому
Эта пряность помогает контролировать желание есть сладкое. Достаточно заменить сахар в напитках и некоторых блюдах щепоткой корицы. Например, добавить ее в утреннюю кашу или кофе.
Корица для роста волос
Витамины и минералы, содержащиеся в корице, способствуют улучшению кровообращения и активному росту волос. Можно приготовить простую маску:
Смешать молотую корицу и мед в равных пропорциях.
Нанести смесь на волосы.
Через 15-20 минут тщательно смыть.
Когда корицу лучше не использовать
Несмотря на пользу, есть случаи, когда корицу стоит исключить из рациона:
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)