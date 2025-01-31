Корица – не просто пряность: неожиданные способы ее применения

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Корица давно известна как ароматная пряность, придающая выпечке особый вкус. Однако ее возможности не ограничиваются только кулинарией. Опытные хозяйки применяют корицу не только на кухне, но и в уходе за собой и даже для борьбы с вредными привычками.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Корица

Корица против грибка

Благодаря антибактериальным свойствам корица помогает бороться с грибковыми инфекциями на ногах. Для этого можно приготовить лечебную ванночку:

Довести до кипения 1 литр воды.

Добавить 10 палочек корицы.

Когда отвар остынет до комфортной температуры, подержать в нем ноги 15-20 минут.

Корица снижает тягу к сладкому

Эта пряность помогает контролировать желание есть сладкое. Достаточно заменить сахар в напитках и некоторых блюдах щепоткой корицы. Например, добавить ее в утреннюю кашу или кофе.

Корица для роста волос

Витамины и минералы, содержащиеся в корице, способствуют улучшению кровообращения и активному росту волос. Можно приготовить простую маску:

Смешать молотую корицу и мед в равных пропорциях.

Нанести смесь на волосы.

Через 15-20 минут тщательно смыть.

Когда корицу лучше не использовать

Несмотря на пользу, есть случаи, когда корицу стоит исключить из рациона:

Аллергия на пряность.

Прием препаратов от диабета.

Болезни почек, печени, язвенная болезнь.

Синдром раздраженного кишечника.

Гипертония (употреблять с осторожностью).