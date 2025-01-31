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Корица – не просто пряность: неожиданные способы ее применения

1:40
Здоровье

Корица давно известна как ароматная пряность, придающая выпечке особый вкус. Однако ее возможности не ограничиваются только кулинарией. Опытные хозяйки применяют корицу не только на кухне, но и в уходе за собой и даже для борьбы с вредными привычками.

Корица
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корица

Корица против грибка

Благодаря антибактериальным свойствам корица помогает бороться с грибковыми инфекциями на ногах. Для этого можно приготовить лечебную ванночку:

  • Довести до кипения 1 литр воды.
  • Добавить 10 палочек корицы.
  • Когда отвар остынет до комфортной температуры, подержать в нем ноги 15-20 минут.

Корица снижает тягу к сладкому

Эта пряность помогает контролировать желание есть сладкое. Достаточно заменить сахар в напитках и некоторых блюдах щепоткой корицы. Например, добавить ее в утреннюю кашу или кофе.

Корица для роста волос

Витамины и минералы, содержащиеся в корице, способствуют улучшению кровообращения и активному росту волос. Можно приготовить простую маску:

  • Смешать молотую корицу и мед в равных пропорциях.
  • Нанести смесь на волосы.
  • Через 15-20 минут тщательно смыть.

Когда корицу лучше не использовать

Несмотря на пользу, есть случаи, когда корицу стоит исключить из рациона:

  • Аллергия на пряность.
  • Прием препаратов от диабета.
  • Болезни почек, печени, язвенная болезнь.
  • Синдром раздраженного кишечника.
  • Гипертония (употреблять с осторожностью).
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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