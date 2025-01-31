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Грызете ногти? Вот почему это опаснее, чем кажется

1:16
Здоровье

Многие считают, что привычка грызть ногти безобидна, но на самом деле она может привести к серьезным последствиям — от ухудшения внешнего вида рук до занесения инфекции и повреждения тканей вокруг ногтевого ложа. К счастью, существуют эффективные методы борьбы с этой проблемой.

Грызение ногтей
Фото: Openverse by Dave Hamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грызение ногтей

Способы избавиться от привычки

  • Определите триггеры: Обратите внимание на ситуации, в которых возникает желание грызть ногти — стресс, скука, тревога. Вместо этого попробуйте сжимать антистрессовый мячик или просто складывать руки в замок.
  • Используйте напоминания: Браслет или другой заметный аксессуар на руке поможет осознавать момент, когда привычка дает о себе знать, и остановиться.
  • Попробуйте наращивание ногтей: Женщинам в этом плане проще — гелевые или нарощенные ногти гораздо сложнее грызть, а желание испортить красивый маникюр снизится.
  • Манипулируйте предметами: Некоторым помогает перекатывание мелких предметов в руках — это отвлекает и заменяет вредную привычку.
  • Обратитесь к специалисту: Если ни один метод не помогает, а привычка мешает качеству жизни, врач может подобрать медикаментозное лечение.
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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