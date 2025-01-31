Грызете ногти? Вот почему это опаснее, чем кажется

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают, что привычка грызть ногти безобидна, но на самом деле она может привести к серьезным последствиям — от ухудшения внешнего вида рук до занесения инфекции и повреждения тканей вокруг ногтевого ложа. К счастью, существуют эффективные методы борьбы с этой проблемой.

Фото: Openverse by Dave Hamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Грызение ногтей

Способы избавиться от привычки

Определите триггеры : Обратите внимание на ситуации, в которых возникает желание грызть ногти — стресс, скука, тревога. Вместо этого попробуйте сжимать антистрессовый мячик или просто складывать руки в замок.

: Обратите внимание на ситуации, в которых возникает желание грызть ногти — стресс, скука, тревога. Вместо этого попробуйте сжимать антистрессовый мячик или просто складывать руки в замок. Используйте напоминания : Браслет или другой заметный аксессуар на руке поможет осознавать момент, когда привычка дает о себе знать, и остановиться.

: Браслет или другой заметный аксессуар на руке поможет осознавать момент, когда привычка дает о себе знать, и остановиться. Попробуйте наращивание ногтей : Женщинам в этом плане проще — гелевые или нарощенные ногти гораздо сложнее грызть, а желание испортить красивый маникюр снизится.

: Женщинам в этом плане проще — гелевые или нарощенные ногти гораздо сложнее грызть, а желание испортить красивый маникюр снизится. Манипулируйте предметами : Некоторым помогает перекатывание мелких предметов в руках — это отвлекает и заменяет вредную привычку.

: Некоторым помогает перекатывание мелких предметов в руках — это отвлекает и заменяет вредную привычку. Обратитесь к специалисту: Если ни один метод не помогает, а привычка мешает качеству жизни, врач может подобрать медикаментозное лечение.