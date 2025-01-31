Добавьте в рацион эти два элемента – и организм скажет вам спасибо

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2:11
Здоровье

Куркума содержит активный компонент куркумин, придающий ей ярко-желтый цвет. Возможные преимущества куркумы:

куркума
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куркума
  • обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами
  • помогает при лечении остеоартрита, уменьшая боль и воспаление
  • способствует улучшению симптомов депрессии при приеме не менее 1 грамма куркумина в день
  • облегчает симптомы аллергического ринита, такие как чихание и заложенность носа

Польза магния

Магний необходим для множества процессов в организме, включая:

  • регуляцию уровня сахара в крови
  • поддержание здоровья костей
  • функционирование мышц и нервов
  • регуляцию артериального давления

Недостаток магния может привести к различным проблемам со здоровьем, поэтому важно получать его в достаточном количестве с пищей или добавками.

Совместный прием куркумы и магния

Прием куркумы и магния вместе может быть полезен для людей с определенными состояниями здоровья, такими как воспалительные заболевания, сердечно-сосудистые проблемы и расстройства настроения. Противовоспалительные свойства куркумы могут дополнять эффекты магния, улучшая общее состояние организма.

Как принимать куркуму и магний

Куркуму можно употреблять в виде специи, чая или добавок в капсулах и порошке. Магний доступен в форме капсул, таблеток, порошков или жидкостей. Существуют также комбинированные добавки, содержащие оба этих компонента.

Безопасность и побочные эффекты

Для большинства людей прием куркумы и магния безопасен, однако некоторые формы магния, такие как оксид или сульфат магния, могут вызывать побочные эффекты, включая:

  • тошноту
  • рвоту
  • диарею
  • боли в животе

Если вы испытываете дискомфорт при совместном приеме этих добавок, рекомендуется принимать их в разное время суток.

Перед началом приема любых добавок важно проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете другие лекарства.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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