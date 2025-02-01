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Ночные перекусы: причины и способы борьбы с ними

2:30
Здоровье

Многие люди сталкиваются с сильным желанием перекусить в ночное время. Это явление довольно распространено и может быть связано с различными факторами.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Проблема лишнего веса остаётся актуальной, и многие задаются вопросом: почему мы набираем килограммы и как бороться с желанием съесть что-то вредное?

Доктор Александр Мясников, известный врач и телеведущий, признался, что тоже иногда испытывает желание перекусить поздно вечером. Он выделил основные причины набора лишнего веса и дал рекомендации, которые помогут избежать негативных последствий для здоровья.

Врач отметил, что избыточный вес стал глобальной проблемой. От ожирения умирает больше людей, чем от COVID-19. Однако набор веса не всегда связан с перееданием. Это может быть симптомом заболеваний или побочным эффектом приёма лекарств.

Чтобы избежать ночных перекусов, Мясников рекомендует заранее подготовить полезные овощи и фрукты. Он считает, что когда организм не получает достаточно питательных веществ, он начинает искать их в холодильнике.

Как же справиться с желанием перекусить что-то вредное ночью?

Мясников предлагает простой способ: заранее нарезать себе морковь, яблоко и виноград. Проснувшись ночью, он перекусывает этими продуктами, что помогает ему насытиться без вреда для здоровья.

Ещё одна распространённая причина ночных походов к холодильнику — стресс. В стрессовых ситуациях организм вырабатывает кортизол — гормон стресса. Его концентрация достигает пика во второй половине дня и вечером, что приводит к увеличению выработки инсулина. В результате вечером и ночью появляется "ночной жор".

Чтобы справиться с этим, важно наладить режим питания, уверен врач. Рекомендуется есть три полноценных приёма пищи и делать лёгкий перекус в течение дня. Также необходимо бороться со стрессом. Один из эффективных способов снизить его уровень — физическая активность. Если вы перенервничали, можно выполнить несколько приседаний или отжиманий или просто прогуляться в спокойном темпе.

Эти несложные шаги помогут наладить режим питания, снизить уровень стресса и избавиться от ненужных ночных перекусов, улучшая качество сна и общее самочувствие, заключил Мясников.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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