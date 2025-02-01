Ночные перекусы: причины и способы борьбы с ними

Многие люди сталкиваются с сильным желанием перекусить в ночное время. Это явление довольно распространено и может быть связано с различными факторами.
Проблема лишнего веса остаётся актуальной, и многие задаются вопросом: почему мы набираем килограммы и как бороться с желанием съесть что-то вредное?
Доктор Александр Мясников, известный врач и телеведущий, признался, что тоже иногда испытывает желание перекусить поздно вечером. Он выделил основные причины набора лишнего веса и дал рекомендации, которые помогут избежать негативных последствий для здоровья.
Врач отметил, что избыточный вес стал глобальной проблемой. От ожирения умирает больше людей, чем от COVID-19. Однако набор веса не всегда связан с перееданием. Это может быть симптомом заболеваний или побочным эффектом приёма лекарств.
Чтобы избежать ночных перекусов, Мясников рекомендует заранее подготовить полезные овощи и фрукты. Он считает, что когда организм не получает достаточно питательных веществ, он начинает искать их в холодильнике.
Как же справиться с желанием перекусить что-то вредное ночью?
Мясников предлагает простой способ: заранее нарезать себе морковь, яблоко и виноград. Проснувшись ночью, он перекусывает этими продуктами, что помогает ему насытиться без вреда для здоровья.
Ещё одна распространённая причина ночных походов к холодильнику — стресс. В стрессовых ситуациях организм вырабатывает кортизол — гормон стресса. Его концентрация достигает пика во второй половине дня и вечером, что приводит к увеличению выработки инсулина. В результате вечером и ночью появляется "ночной жор".
Чтобы справиться с этим, важно наладить режим питания, уверен врач. Рекомендуется есть три полноценных приёма пищи и делать лёгкий перекус в течение дня. Также необходимо бороться со стрессом. Один из эффективных способов снизить его уровень — физическая активность. Если вы перенервничали, можно выполнить несколько приседаний или отжиманий или просто прогуляться в спокойном темпе.
Эти несложные шаги помогут наладить режим питания, снизить уровень стресса и избавиться от ненужных ночных перекусов, улучшая качество сна и общее самочувствие, заключил Мясников.
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Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
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