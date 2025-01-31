Популярные у студентов микронаушники могут привести к потере слуха

Сегодня студентам, пользующимся шпаргалками, недостаточно маленьких бумажек с написанными мелким шрифтом ответами на билеты.
Век технологий сделал своё дело, и студенты стали пользоваться специальными микронаушниками, которые можно легко спрятать в ушах так, чтобы это оставалось незаметным, вот только проблемы, которые могут возникнуть со слухом, незаметными не останутся.
Бывают случаи, когда наушник находится в ухе так глубоко, что его потом трудно извлечь без посторонней помощи.
"Ко мне на приём пришёл студент — не мог достать магнитный микронаушник, который застрял в ухе. На этот раз всё обошлось, мы ему помогли, но должна предупредить: инородное тело в ухе — это высокий риск получить травму, занести инфекцию и заработать отит, мирингит", — сказала в беседе с "РГ" оториноларинголог Валерия Казакова.
Ещё хуже бывает ситуация, если наушник попадает в барабанную перепонку. В таком случае человек рискует остаться глухим.
Микронау́шники — миниатюрное беспроводное устройство, вставляемое внутрь ушного канала, предназначенное для скрытного или незаметного для окружающих прослушивания музыки и речи, речевой связи.
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