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Популярные у студентов микронаушники могут привести к потере слуха

1:04
Здоровье

Сегодня студентам, пользующимся шпаргалками, недостаточно маленьких бумажек с написанными мелким шрифтом ответами на билеты.

Ухо
Фото: commons.wikimedia.org by Eric Magnan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ухо

Век технологий сделал своё дело, и студенты стали пользоваться специальными микронаушниками, которые можно легко спрятать в ушах так, чтобы это оставалось незаметным, вот только проблемы, которые могут возникнуть со слухом, незаметными не останутся.

Бывают случаи, когда наушник находится в ухе так глубоко, что его потом трудно извлечь без посторонней помощи.

"Ко мне на приём пришёл студент — не мог достать магнитный микронаушник, который застрял в ухе. На этот раз всё обошлось, мы ему помогли, но должна предупредить: инородное тело в ухе — это высокий риск получить травму, занести инфекцию и заработать отит, мирингит", — сказала в беседе с "РГ" оториноларинголог Валерия Казакова.

Ещё хуже бывает ситуация, если наушник попадает в барабанную перепонку. В таком случае человек рискует остаться глухим.

Уточнения

Микронау́шники — миниатюрное беспроводное устройство, вставляемое внутрь ушного канала, предназначенное для скрытного или незаметного для окружающих прослушивания музыки и речи, речевой связи.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Варнель Ольга
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