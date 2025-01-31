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5 причин проблем с сердечно-сосудистой системой

1:54
Здоровье

Кардиолог-консультант, доктор Кристофер Бройд рассказал о 5 малоизвестных привычках, которые могут навредить здоровью сердца.

Снятие ЭКГ
Фото: Pexels by Los Muertos Crew, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Снятие ЭКГ

Недостаток физической активности

"Малоподвижный образ жизни может привести к набору веса, повышению уровня холестерина и кровяного давления, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний", — предупредил доктор Кристофер Бройд.

По его словам, начать можно с простых занятий, например, ходьба, растяжка или езда на велотренажёре. Поначалу достаточно 10-минутных занятий. Самое важное, выбирайте занятия, которые вам нравятся.

Хронический стресс

Длительный стресс может повышать давление и увеличивать риск сердечного приступа или инсульта. Помочь, по мнению врача, может регулярная физическая активность — ходьба, йога или упражнения. Они помогут снять накопившееся напряжение и улучшить настроение за счёт выработки эндорфинов.

Недостаток сна

"Недостаток сна или некачественный сон могут повышать кровяное давление, способствовать ожирению и нарушать естественные процессы восстановления организма", — рассказал доктор Бройд.

Чтобы сон был естественным и спокойным, кардиолог порекомендовал придерживаться постоянного режима сна, не употреблять много кофеина, никотина и алкоголя по вечерам.

Нехватка солнечного света

"Недостаток солнечного света может привести к дефициту витамина D, который связан с повышенным артериальным давлением, воспалением и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний", — сообщил доктор.

Социальная изоляция

Исследования показали, что одиночество может вызывать стресс, повышать давление и негативно влиять на иммунитет, что может навредить здоровью сердца, сообщает getsurrey.co.uk.

Уточнения

Серде́чно-cосу́дистая систе́ма (лат  systema cardiovasculare) — система органов, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека и животных. 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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