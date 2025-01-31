Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасаем пересоленный суп без картошки: яблочный секрет кулинаров
Вода под угрозой — фермеры Греции протестуют против недостатка ресурсов
Эффективный крем для уменьшения темных кругов: в нём всего 3 ингредиента
Страна не для слабонервных — россиянин рассказал об отдыхе в Мексике
Влияние потепления на смертность в Европе: неутешительные прогнозы
Баклажановая радуга: самые яркие и вкусные сорта для вашего сада
Складки на животе не уходят? Эта 7-минутная тренировка избавит вас от этой проблемы
Голубые ара продемонстрировали человеческую черту
Не спешите вызывать клининг! Эти средства избавят диван от пятен

Доктор Лунев объяснил, можно ли лечить больное горло мороженым

1:06
Здоровье

Как ни пародоксально, многие люди считают, что мороженое может облегчить боль в горле. Это связано с тем, что жирные сливки, из которых состоит это лакомство, смазывают горло. Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Виктор Лунев объяснил в беседе с "РГ", так ли это.

Мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/ladyous/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мороженое

По словам врача, какой бы ни был состав у мороженого, оно всё равно остаётся холодной пищей, а значит, может стать причиной переохлаждения горла, что особенно недопустимо, когда оно болит. В таком случае полезно есть только горячую пищу и пить тёплые напитки.

"Не поддержу и идею употребления мороженого для облегчения боли после удаления нёбных миндалин. Сейчас рекомендации этим пациентам такие: в первые сутки после операции нужно соблюдать строгий постельный и голосовой режим, через несколько часов после

операции разрешается сделать несколько глотков воды, а в последующие дни пища не должна быть холодной", — сказал Лунев.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

Го́рло — часть шеи впереди позвоночного столба. Верхней границей является подъязычная кость, нижней — рукоятка грудины и ключица.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Еда и рецепты
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Недвижимость
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения Аудио 
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Еда и рецепты
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Последние материалы
Вода под угрозой — фермеры Греции протестуют против недостатка ресурсов
Эффективный крем для уменьшения темных кругов: в нём всего 3 ингредиента
Страна не для слабонервных — россиянин рассказал об отдыхе в Мексике
Влияние потепления на смертность в Европе: неутешительные прогнозы
Баклажановая радуга: самые яркие и вкусные сорта для вашего сада
Складки на животе не уходят? Эта 7-минутная тренировка избавит вас от этой проблемы
Голубые ара продемонстрировали человеческую черту
Доктор Лунев объяснил, можно ли лечить больное горло мороженым
Не спешите вызывать клининг! Эти средства избавят диван от пятен
Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.