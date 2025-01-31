Доктор Лунев объяснил, можно ли лечить больное горло мороженым

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как ни пародоксально, многие люди считают, что мороженое может облегчить боль в горле. Это связано с тем, что жирные сливки, из которых состоит это лакомство, смазывают горло. Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Виктор Лунев объяснил в беседе с "РГ", так ли это.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/ladyous/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мороженое

По словам врача, какой бы ни был состав у мороженого, оно всё равно остаётся холодной пищей, а значит, может стать причиной переохлаждения горла, что особенно недопустимо, когда оно болит. В таком случае полезно есть только горячую пищу и пить тёплые напитки.

"Не поддержу и идею употребления мороженого для облегчения боли после удаления нёбных миндалин. Сейчас рекомендации этим пациентам такие: в первые сутки после операции нужно соблюдать строгий постельный и голосовой режим, через несколько часов после

операции разрешается сделать несколько глотков воды, а в последующие дни пища не должна быть холодной", — сказал Лунев.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.



Го́рло — часть шеи впереди позвоночного столба. Верхней границей является подъязычная кость, нижней — рукоятка грудины и ключица.

