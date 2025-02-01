Почему стоит есть овсянку каждый день

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук и врач-эндокринолог Анна Гончарова поделилась с изданием Манитаймс своими знаниями о пользе овсяной каши.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Овсянка в чашке

Врач напомнила, что этот продукт давно признан одним из самых полезных для здоровья, особенно если готовить его по традиционному рецепту из цельнозернового овса, который варят, пока он не станет мягким.

Овсянка, сваренная на воде с минимальным добавлением соли и масла, является идеальным выбором для диетического и лечебного питания. Она особенно полезна при различных проблемах с желудочно-кишечным трактом и способствует поддержанию молодости, красоты и общего здоровья. Врач отмечает, что овес богат питательными веществами и энергией, что делает его самодостаточным продуктом.

Гончарова развеяла миф о том, что овсянка вымывает кальций из организма. По её словам, основной причиной дефицита кальция является недостаток половых гормонов, витамина D и магния. В условиях недостатка солнечного света и витамина D, который наблюдается у 92% населения, овсянка не оказывает негативного влияния на уровень кальция.

Что касается сочетания овсяной каши с другими продуктами, врач рекомендует варить её на молоке для тех, кто не страдает непереносимостью лактозы и стремится набрать вес. Однако, если у вас есть непереносимость лактозы или заболевания желудка и кишечника, лучше готовить кашу на воде, добавляя качественное сливочное масло.

Овсянка хорошо сочетается с сухофруктами, овощами и может использоваться в постных блюдах, таких как каша с луком, морковью и сладким перцем. Эксперт подчеркнула, что овсянка универсальна и может быть включена в рацион с различными продуктами, что делает её прекрасным блюдом для завтрака.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

