Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасаем пересоленный суп без картошки: яблочный секрет кулинаров
Вода под угрозой — фермеры Греции протестуют против недостатка ресурсов
Эффективный крем для уменьшения темных кругов: в нём всего 3 ингредиента
Страна не для слабонервных — россиянин рассказал об отдыхе в Мексике
Влияние потепления на смертность в Европе: неутешительные прогнозы
Баклажановая радуга: самые яркие и вкусные сорта для вашего сада
Складки на животе не уходят? Эта 7-минутная тренировка избавит вас от этой проблемы
Голубые ара продемонстрировали человеческую черту
Доктор Лунев объяснил, можно ли лечить больное горло мороженым

Невролог Бекоева рассказала, почему полезно собирать пазлы

1:32
Здоровье

Собирать пазлы не просто интересно и увлекательно, но и полезно для здоровья, причём это занятие подходит как детям, так и взрослым.

Пазлы
Фото: commons.wikimedia.org by Scouten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пазлы

"В процессе сбора деталей активно задействуются различные отделы нервной системы, то есть это полноценная тренировка для мозга. Когда вы ищете нужный фрагмент, вовлекаются зоны мозга, отвечающие за запоминание. Так совершенствуется как кратковременная, так и долговременная память", — приводит слова невролога Земфиры Бекоевой издание "Доктор Питер".

Кроме того, собирание пазлов повышает концентрацию, которой так часто не хватает людям, без конца переключающимся с одной вещи на другую. Также это развлечение позволяет обоим полушариям работать синхронно, ведь в обычной ситуации в активном режиме, как правило, находится только одно полушарие, а другое в это время бездействует.

"Левое анализирует детали и логику, а правое отвечает за креативность и целостностное восприятие. Такая двухполушарная активность даёт положительный эфект", — объяснила Бекоева.

Любители собирать пазлы лучше решают проблемы, их мышление более логичное и структурированное, а ещё они меньше подвержены стрессу, поскольку во время собирания пазлов в организме вырабатывается гормон счастья эндорфин. Помимо прочего, такая тренировка мозга — отличная профилактика против деменции в пожилом возрасте.

Уточнения

Пазл (от англ. puzzle — «загадка, головоломка») — игра-головоломка, в которой требуется составить фигуру из множества её фрагментов, в классическом варианте — плоского рисунка (англ. jigsaw puzzle — «лобзиковая головоломка»), но есть пазлы и с различными объёмными формами.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Еда и рецепты
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Недвижимость
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения Аудио 
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Еда и рецепты
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Последние материалы
Вода под угрозой — фермеры Греции протестуют против недостатка ресурсов
Эффективный крем для уменьшения темных кругов: в нём всего 3 ингредиента
Страна не для слабонервных — россиянин рассказал об отдыхе в Мексике
Влияние потепления на смертность в Европе: неутешительные прогнозы
Баклажановая радуга: самые яркие и вкусные сорта для вашего сада
Складки на животе не уходят? Эта 7-минутная тренировка избавит вас от этой проблемы
Голубые ара продемонстрировали человеческую черту
Доктор Лунев объяснил, можно ли лечить больное горло мороженым
Не спешите вызывать клининг! Эти средства избавят диван от пятен
Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.