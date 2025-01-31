Невролог Бекоева рассказала, почему полезно собирать пазлы

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Собирать пазлы не просто интересно и увлекательно, но и полезно для здоровья, причём это занятие подходит как детям, так и взрослым.

Фото: commons.wikimedia.org by Scouten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пазлы

"В процессе сбора деталей активно задействуются различные отделы нервной системы, то есть это полноценная тренировка для мозга. Когда вы ищете нужный фрагмент, вовлекаются зоны мозга, отвечающие за запоминание. Так совершенствуется как кратковременная, так и долговременная память", — приводит слова невролога Земфиры Бекоевой издание "Доктор Питер".

Кроме того, собирание пазлов повышает концентрацию, которой так часто не хватает людям, без конца переключающимся с одной вещи на другую. Также это развлечение позволяет обоим полушариям работать синхронно, ведь в обычной ситуации в активном режиме, как правило, находится только одно полушарие, а другое в это время бездействует.

"Левое анализирует детали и логику, а правое отвечает за креативность и целостностное восприятие. Такая двухполушарная активность даёт положительный эфект", — объяснила Бекоева.

Любители собирать пазлы лучше решают проблемы, их мышление более логичное и структурированное, а ещё они меньше подвержены стрессу, поскольку во время собирания пазлов в организме вырабатывается гормон счастья эндорфин. Помимо прочего, такая тренировка мозга — отличная профилактика против деменции в пожилом возрасте.

Уточнения

Пазл (от англ. puzzle — «загадка, головоломка») — игра-головоломка, в которой требуется составить фигуру из множества её фрагментов, в классическом варианте — плоского рисунка (англ. jigsaw puzzle — «лобзиковая головоломка»), но есть пазлы и с различными объёмными формами.

