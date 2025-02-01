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Чем заменить коровье молоко и стоит ли от него отказываться

1:10
Здоровье

Коровье молоко может негативно влиять на иммунитет, вызывая воспаления, непереносимость и аллергические реакции. Диетолог Елена Соломатина предостерегает от возможных негативных последствий употребления этого продукта.

Изображение молока, стакана, кувшина.
Фото: commons.wikimedia.org by Couleur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Изображение молока, стакана, кувшина.

Она объяснила, что в коровьем молоке часто содержатся антибиотики, так как животные на фермах часто болеют. Это негативно сказывается на качестве молока. В качестве альтернативы Елена Соломатина предлагает растительное молоко, пишет "Вечерняя Москва".

Диетолог напомнила, что растительное молоко содержит белки, близкие к полноценным, как в сое. По составу микро- и макроэлементов оно также напоминает коровье молоко. Однако важно помнить, что это всего лишь выжимка из растительного продукта, поэтому называть его молоком не совсем корректно.

При этом Елена Соломатина советует не отказываться от качественного коровьего молока при отсутствии непереносимости. По её словам, это позволит разнообразить рацион и обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Уточнения

Коро́вье молоко́ — естественное природное материнское молоко, вырабатываемое в виде секрета молочных желёз млекопитающих коровами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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